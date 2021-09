Por qué ahora es más difícil crecer en Instagram

Tener una buena presencia en Instagram puede ayudarnos mucho, quizás muchísimo en un perfil personal o de un negocio. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué tu cuenta no está creciendo pese a que sigues buenas recomendaciones?

Esta es una pregunta que llega a nuestro departamento de redacción constantemente, por lo que vamos a responderla explicando los factores más importantes que están afectando que tu perfil en Instagram tenga más visualizaciones, seguidores y ventas.

Lo primero, cambios en el algoritmo

El algoritmo es quizás la columna vertebral de Instagram. Este se encarga de ordenar el contenido que vas a ver y a qué hora lo vas a ver. No importa el tipo de publicación que sea (reels, historia, foto o vídeo, etcétera), pues la inteligencia artificial está ordenando todo el contenido que vas a ver o el que van a ver tus seguidores.

Sabiendo lo anterior, hay que destacar que en función de la interacción que tengas con tus seguidores, la cantidad de búsquedas orgánicas que tenga tu perfil, el número de publicaciones que realizas semanalmente y cómo las publicas, puede que el algoritmo de Instagram te esté ayudando o no.

Recordemos que la tecnología que implementan apps como Facebook e Instagram cambia constantemente, y siempre están verificando que las cuentas no utilicen bots para intentar ganar más terreno utilizando herramientas que no son nativas de la app.

Este algoritmo también ha hecho, según la propia aplicación, dejar atrás que los usuarios se perdieran el 70% de las publicaciones y hasta el 50% de las publicaciones de amigos, así que ha significado una mejora importante.

Muchos más usuarios y cuentas de negocios y emprendimientos

Para nadie es un secreto que Instagram se ha convertido en uno de los espacios de ventas digitales más importantes de los últimos años. Tras esto, todos, o casi todos los negocios y marcas han tenido que empezar a crear contenido para ganar un espacio en la competencia. Por ejemplo, si antes era más fácil conseguir un restaurante de comida de mar en una ciudad, ahora es más complicado debido a la cantidad de restaurantes con dicha especialidad que cuentan con un perfil de Instagram.

El enfoque en reels, donde la gente ve contenido pero no siguen al creador

Aquí hay que comentar dos puntos realmente interesantes. El primero de ellos tiene que ver con el tema de ver el contenido, pero no seguir a la cuenta que lo publica. Ahora, en segundo lugar, nos encontramos con la alta competencia de publicaciones en la función de Instagram alternativa a TikTok

En lo que respecta a lo primero, se está viendo un gran aumento en la calidad y cantidad de reels que se publican a diario, pero esto no se ha traducido en que los usuarios sigan a las marcas o personas para estar al tanto de próximas publicaciones. Puede que, pese a que tú estas subiendo información de interés y con las mejores recomendaciones, no veas un mayor aumento de seguidores, pero esto también le puede estar pasando a tu competencia y se trata más del enfoque o estilo que tiene esta función. Como recomendación, invita a que te sigan dentro del vídeo.

Por otra parte, no es de extrañar que Instagram se esté enfocando más en el contenido emitido en la función Reels que en otras opciones. Se trata, ni más ni menos, que la competencia de TikTok, así que están impulsando cada vez más que las marcas le saquen provecho a toda costa.

Según la cuenta Creators, cuenta oficial de Instagram, es importante publicar reels sin marca de agua, en forma vertical y utilizando filtros propios de la red social. Si esto no se ha implementado, entonces es probable que la aplicación muestre tu contenido a menos personas.

Se persigue mucho la compra de seguidores

Esta es, sin duda alguna, una de las principales batallas que mantiene Instagram para tratar de estabilizar el buen funcionamiento de las opciones de la app. Desde hace un par de años, diferentes empresas clandestinas ofrecen paquetes para hacer ganar cientos y miles de seguidores en un tiempo determinado, esto para que la cuenta tenga un mayor número de personas siguiéndola y pueda verse como una mejor marca posicionada.

Con esto, se crea otro obstáculo que hace que sea un poco más complicado escalar en Instagram de forma orgánica. Sin embargo, lo bueno es que no es difícil darse cuenta si una cuenta tiene seguidores fake: pocas publicaciones, publicaciones sin likes, 0 comentarios de interacción, entre otros.

Cada vez funciona menos lo de seguir a muchas cuentas para que te sigan de vuelta

Hacer este truco hace 3 o 4 años podía ser altamente efectivo y relativamente fácil. No obstante, ahora se vuelve más tedioso y con menos resultados debido a que las personas quieren pasar más tiempo interactuando con cuentas de marcas o de personas que conozcan, en vez de estar siguiendo y siguiendo a usuarios que no conocen para que estos los sigan de vuelta.

Como Instagram se las sabe todas, no sería descabellado pensar que la aplicación comparte menos el contenido de personas al percatarse que están siguiendo a cientos de usuarios en poco tiempo. No obstante, esto no se ha confirmado.

Como verás, en la mayoría de puntos el algoritmo de Instagram es el protagonista. Y sí, aunque es casi imposible predecir la fecha en que cambia y todas las opciones en las que se está enfocando, lo más recomendable es construir contenido original y constante para escalar posiciones en nuestro nicho del mercado. De ahí en adelante, el panorama mejorará considerablemente.

Seguiremos dando recomendaciones en nuestra relativamente nueva cuenta de Instagram.com/wwwhatsnew.