Un dibujo falso de Banksy, vendido por más de 300.000 dólares en su versión digital

Los compradores de contenido digital siguen pagando grandes contenidos por dibujos y supuestas obras de arte. Hace poco hablamos de las ballenas dibujadas por un niño, hoy toca hablar de un Banksy falso.

Resumiendo la historia: un hacker puso un dibujo falso en la web de Bansky, y alguien, pensando que era original, pagó más de 300.000 dólares por él.

Por un lado tenemos al «Bansky» en cuestión, que no es precisamente ninguna maravilla (lo tenéis en la imagen superior), y por otro lado tenemos al coleccionista, al que le sobraba mucho dinero. La subasta se estaba realizando en OpenSea, conocido mercado NFT, y en la página de la subasta había un enlace al sitio web oficial de Banksy, a una página que mostraba una imagen de la NFT en venta. Por lo visto openSea no sabía que no era de Bansky, y el comprador cayó en la trampa.

Una vez abierta la subasta, en menos de una hora el vendedor aceptó la oferta de la víctima por más de 300K, tal y como comentan en The Verge.

Aún así, el comprador, que se hace llamar Pranksy, ha recuperado su dinero, ya que el vendedor de NFT reembolsó espontáneamente al cobrador. Eso no es normal, por lo que ya comienzan a aparecer teorías diversas sobre lo que ha podido pasar, desde un truco publicitario para hacer famoso el dibujo y venderlo posteriormente, hasta un hacker arrepentido. Bansky, por su parte, dice que él no ha hecho nada, que no es un truco publicitario suyo y que nunca puso ese dibujo en su web (en enlace ya no existe, pero aún está disponible en web archive).

El caso es que un portavoz de Banksy dijo que el artista no estaba involucrado con NFT, por lo que si veis algo semejante en el futuro, desconfiad.