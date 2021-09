Bicicletas eléctricas sin cadenas ni piñones, el futuro de la movilidad urbana

Las bicicletas eléctricas son la solución para una movilidad rápida y eficaz en las ciudades. Permiten que la gente pueda ir de un sitio a otro sin el inconveniente de llegar completamente sudado el destino, ya que ayudan en las subidas y almacenan energía cuando se usa el pedaleo tradicional, energía que será necesaria cuando vuelva a ser solicitada por el usuario.

Es cierto que muchos ciclistas están en contra de este tipo de vehículo, alegando que no es ejercicio lo que se hace en ellas, pero no es así como debemos enfocarlo. Mucha gente no está pensando en hacer ejercicio, está pensando en desplazarse.

Una de las empresas que más está innovando en este tema es Schaeffler, y ahora lo demuestra con la presentación del sistema Schaeffler Free Drive.

Se trata de un sistema que permite eliminar las cadenas y piñones de las bicicletas. En el pedal tenemos un generador de energía que envía toda la generada a una batería. Este generador aprovecha el pedaleo y obtiene energía también de las frenadas, y toda la que consigue la envía a dicha batería. Por otro lado, tiene un motor en la parte trasera, en la rueda. Ese motor obtiene la energía de la batería para impulsa el movimiento cuando sea necesario, ya sea cuando detecta una pendiente o simplemente cuando el usuario lo solicite desde el panel de control.

El sistema no está pensando en Europa para que el motor funcione sin pedaleo, solo para dar asistencia con una potencia de hasta 250 W.

Es cierto que hay más complejidad en el sistema, y que aumenta el peso, ya que en lugar de cadenas y piñones tenemos ahora un generador, un motor, una batería y los sistemas electrónicos que gestionan el flujo de energía, pero puede ser ideal para vehículos con más de dos ruedas, donde el sistema mecánico tradicional es extremadamente complejo. También ayuda a modificar el diseño de las bicicletas de toda la vida, ya que ahora, con el sistema Schaeffler Free Drive, será todo más flexible.