realme GT master Edition, así hace las fotos

El realme GT master Edition ha destacado este mes gracias a un buen precio y buenos recursos tanto para gamers como para usuarios que deseen un gran gama media por unos 300 euros. Lo ha conseguido, es realmente un excelente dispositivo, pero si estáis pensando en comprarlo para hacer unas fotos de otro mundo, ved primero nuestro nuevo vídeo en Youtube.

En el vídeo comento con detalle todo lo que he ido encontrando durante las pruebas, pero os dejo aquí un resumen por si preferías leer que ver el vídeo en cuestión:

Cosas buenas de la cámara del realme GT master Edition

– Los primeros planos son excelentes, mantiene la textura al acercarse a 4 cm del objetivo.

– Los colores son muy reales, y eso es algo que se aprecia en un sector que tiende a exagerarlos.

– La piel en los selfies se nota realista, y hay muchos filtros disponibles para editar el resultado sin depender de aplicaciones externas.

– Cuenta con un modo de fotografía urbana ideal para ajustar velocidad de obturación y no perder los movimientos rápidos del día a día.

Cosas malas de la cámara del realme GT master Edition

– Las fotos nocturnas, sin ser en modo noche, me han decepcionado bastante. En modo noche quedan bien si no se hace zoom, aunque hay que tener buen pulso.

– El zoom es MUY limitado. Tiene un zoom óptico muy justito, y procesa mucho el contenido para que los pequeños detalles se vean perfilados.

– Se ve mucho ruido en el cielo y superficies homogéneas cuando no hay mucha luz ambiental.

En general es un gran móvil por el precio que tiene. Hay precios especiales durante estos días de lanzamiento accediendo a este enlace de Aliexpress con el código MASTER33, bajando así de los 300 euros.