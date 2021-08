Microsoft permitirá instalar Windows 11 en equipos que no cumplan con los requisitos

Microsoft mencionó que permitirá que los usuarios instalen Windows 11 en equipos que no cumplan con los requisitos mínimos para su instalación.

No será un método que recomiende, ni ofrezca como opción, pero no podrán ningún tipo de restricción para aquellos que realicen la instalación de Windows 11 de forma manual.

Podrás instalar Windows 11 en PC antiguos

Cuando Microsoft mencionó que no impedirá que los usuarios traten de instalar Windows 11 en PC más antiguos o que no cumplan con los requisitos mínimos. Así que cualquier usuario podrá descargar el archivo ISO de Windows 11 e iniciar el proceso de instalación.

Sin embargo, hay algunos detalles a tener en cuenta. Por un lado, que Microsoft permita que Windows 11 se instale en cualquier equipo, aunque no cumpla con los requisitos, no quiere decir que funcionará en todos los casos. Puede que presente fallos, no tenga fluidez o presente una variedad de problemas en tu equipo.

Y Microsoft no se hará cargo de problemas de compatibilidad ni ningún fallo que se presente con Windows 11. Así que el usuario tendrá que realizar este proceso bajo su propio riesgo. Y por otro lado, no significa que Windows 10 se actualizará automáticamente a Windows 11 si tu equipo no cumple los requisitos. En este caso, Microsoft sí aplicará la restricción y no te permitirá actualizar mediante Windows Update.

Y esta no es la única novedad relacionada con Windows. Microsoft también anunció una actualización de los requisitos mínimos para Windows 11, recordando que el equipo debe contar con un procesador de 1Ghz de 64 bits de dos o más núcleos, 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM.

Han han evaluado añadir más procesadores, por ejemplo, ahora se suman Intel Core X y Xeon W de 7º generación. Y para que los usuarios tengan en claro si sus equipos cumplen con los requisitos, podrán valerse de la aplicación PC Health Check.