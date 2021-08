Cómo el porcentaje de tu batería afecta al precio de Uber

Puede que esto sea lo más raro que veas en el día en el ámbito tecnológico, pero es cierto.

Hemos descubierto una información relevante con pruebas que revelan que el porcentaje de la batería del móvil puede ser la diferencia entre pagar 20 o 50 euros (e incluso más) por el mismo viaje. ¿No lo crees? ¡Aquí tienes la prueba!

I wanted to backed this up yesterday but I couldn't find the screenshots until this morning. You can see my battery is at 18% and the ride (which is normally $25-$30) is hiked up to $81. I saw it change instantly. The price dipped once I charged my phone to 25%. https://t.co/cy2S5YyTAr pic.twitter.com/ZaKpB7JZi0

— Sarah | Unfriendly Black Techie (@NerdyAndNatural) August 17, 2021