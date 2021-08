Estrenos en Netflix para septiembre de 2021

Bien sea porque el catálogo de agosto en Netflix no haya estado a la altura, o porque disfrutaste al máximo algunos de los títulos de la cartelera, ahora es momento de echar un vistazo a todas las series y películas que serán estrenadas en la app en el mes de septiembre.

En total nos encontramos con más de 65 entregas que serán presentadas progresivamente a partir del 1 septiembre. ¿Te apetece una nueva temporada de Lucifer? ¿O mejor la quinta temporada de La Casa de Papel? ¿Y qué tal una película de la misma escritora de Valeria? He aquí la fecha de estreno de todas las series, películas y documentales.

Series que serán estrenadas en Netflix en septiembre de 2021

– Los carcamales, para el 1 septiembre

– Cómo ser un vaquero, para el 1 septiembre

– Sniper: Fuego oculto, para el 1 septiembre



Películas que serán estrenadas en Netflix en septiembre de 2021

– Gantz, para el 1 septiembre– Pecados capitales, para el 1 septiembre– Kuroko No Basket T3, para el 1 septiembre– Trapped, para el 1 septiembre– Fruits Basket, para el 1 septiembre– La leyenda de los héroes de la galaxia: La nueva tesis T2, para el 1 septiembre– Comando Queer, para el 2 septiembre– Poporo: El pequeño pingüino, para el: 2 septiembre– Club de buceo, para el 3 septiembre– La casa de papel temporada 5, parte 1, para el 3 septiembre– Tibucán, para el 3 septiembre– Kid Cosmic T2, para el 7 septiembre– Los Octonautas: En Tierra Firme, para el 7 septiembre– Al borde, para el 7 septiembre– Into the Night T2, para el 8 septiembre– The Circle T3, para el 8 septiembre– Lucifer T6, para el 10 septiembre– Maestros soldadores, para el 10 septiembre– Las casas de vacaciones más increíbles del mundo, para el 14 septiembre– Niquelao EEUU T6, para el 15 septiembre– Jugando con fuego latino, para el 15 septiembre– Chicago Party Aunt, para el 17 septiembre– Sex Education T3, para el 17 septiembre– El juego del calamar, para el 17 septiembre– Queridos blancos T4, para el 22 septiembre– Atracadores: La serie, para el 24 septiembre– Love 101 T2, para el 30 septiembre

– Cincuenta sombras liberadas, para el 1 septiembre

– Monk Comes Down the Mountain, para el 1 septiembre

– Killer under the bed, para el 1 septiembre

– Admission, para el 1 septiembre

– Cruce de destinos, para el 1 septiembre

– El gurú del sexo, para el 1 septiembre

– Operación Escape, para el: 1 septiembre

– Elizabethtown, para el 1 septiembre

– Ultimátum, para el 1 septiembre

– La mujer del granjero, para el 1 septiembre

– Razas de noche, para el 1 septiembre

– Le complexe du kangourou, para el 1 septiembre

– Les Bones Femmes, para el 1 septiembre

– La fiesta del más allá, para el 2 septiembre

– Barbie y Chelsea: El cumpleaños perdido, para el 2 septiembre

– Ted Bundy y el asesino de Green River, para el 3 septiembre

– Contención, para el 3 septiembre

– Pentagrama, para el 3 septiembre

– El hilo invisible, para el 6 septiembre

– Black Mic Mac, para el 8 septiembre

– Bahía de invierno, para el 8 septiembre

– Presas de caza, para el 10 septiembre

– Kate, para el 10 de septiembre



Documentales que serán estrenados en Netflix en septiembre de 2021

– Sobrevivir es el reto: Misión en la montaña, para el 14 septiembre– Cuentos al caer la noche, para el 15 de septiembre– Historias de amor, para el 17 septiembre– Bac Nord: Brigada de Investigación Criminal, para el 17 septiembre– Confesiones de una chica invisible, para el 22 septiembre– My Little Pony: A New Generation, para el 24 septiembre– Fuimos canciones, para el 29 de septiembre

– Momentos decisivos: el 11-S y la guerra contra el terrorismo, para el 1 septiembre

– Carros de combates, poder e historia en las Guerras Mundiales, para el 1 septiembre

– Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration 4, para el 6 septiembre

– Secretos del deporte: Punto de break, para el 7 septiembre

– Hermanos de sangre: Malcolm x y Muhammad Ali, para el 9 septiembre



– Las mujeres y el asesino, para el 9 septiembre– Crime Story: India Detectives, para el 13 septiembre– Siempre quise ser vaquero, para el 16 septiembre