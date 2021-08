Google nos cuenta cómo elige el título de los enlaces de su buscador

Cuando buscamos algo en Google obtenemos una lista de enlaces con una descripción. Dichos enlaces tienen un título, y en algunas ocasiones no corresponde con el título de la página a la que apuntan.

Es cierto que en el 80% de las veces sí hay coincidencia. Si un enlace se titula «las mejores técnicas SEO de 2021», en el link de Google veremos el mismo título, pero hay otras ocasiones en las que Google decide cambiarlo.

Aquí tenéis un resumen del artículo publicado en developers.google.com:

– Usan un texto que los usuarios (no los bots) pueden ver visualmente cuando llegan a una página web. Es decir, que Google no se inventará nada que no exista en la página de destino.

– Pueden tener en cuenta otro texto contenido en la página, como podría ser texto dentro de enlaces que apuntan a páginas, por ejemplo, o textos secundarios.

– Su nueva actualización está diseñada para producir títulos de páginas más legibles y accesibles. En algunos casos, pueden agregar los nombres de sitios donde se encuentra la página. En otros casos, cuando encuentran un título extremadamente largo, pueden seleccionar la parte más relevante en lugar de comenzar por el principio, truncando las partes más útiles.

– El contenido de las etiquetas de título HTML sigue siendo, con mucho, el más utilizado, más del 80% del tiempo.

Además de los títulos, Google también prueba en ocasiones a alterar la url de destino, modificándola para que no se muestre la información de año, mes y día, por ejemplo.

Detalles importantes para profesionales SEO que luchan a diario para conseguir más visibilidad en el buscador.

Si queréis discutir más sobre el tema, recordad que tenemos un grupo en Telegram dedicado a charlar sobre asuntos variados.