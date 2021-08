XGIMI Horizon Pro, el mejor proyector 4K que he probado

En los últimos años he probado muchos proyectores, desde los que cuestan 70 euros hasta los que superan los dos mil. Durante las últimas semanas he estado probando el XGIMI Horizon Pro, y puedo asegurar que se trata del mejor proyector 4K que ya he probado.

No quiero decir con esto que sea el que tenga mejor calidad de imagen, ya que otros lo han empatado en ese sentido, pero es muy portátil, y tiene una calidad de audio realmente impresionante.

Estamos hablando de un proyector de 1.600 euros en su versión Pro (de 4K), con una vida útil de 30.000 horas (unos 17 años con 4 horas al día). La versión no PRO llega a los 1.000 euros, con una usabilidad muy semejante. Pero antes de ponerme con números, mirad el vídeo:

Las especificaciones hablan por sí solas:

– Proyección de imagen de 300 pulgadas.

– 2200 lúmenes ANSI (se ve perfecto incluso con la luz encendida o en una sala de día).

– 4K, y los detalles son sorprendentes, cuesta capturarlo grabando la review, pero es como estar en el cine.

– Compensación de movimiento de 60Hz, una función disponible en la configuración y que soluciona posibles retrasos o borrosidad cuando se ven imágenes de objetos en mucho movimiento (aumenta la claridad cuando detecta ese tipo de imagen).

Harman Kardon

Pero lo que más me llama la atención, mucho más que la imagen 4K (que ya es impresionante), es el resultado de la alianza con Harman Kardon. Tiene altavoces transductores Bluetooth de rango completo, ofreciendo sonido de 16w que hace que no sea necesario usar ni la salida de audio óptica ni la jack.

Corrección trapezoidal y de enfoque

Hay dos aspectos muy desagradables en los proyectores, el tener que mover la lente para enfocar en función de la distancia, y el tener que ponerlo en el ángulo adecuado para que no se distorsione la proyección.

Ambos puntos, como podéis ver en el vídeo, están perfectamente solucionados. El enfoque se hace de forma automática al encenderlo, y en el mando a distancia hay un botón para activarlo de nuevo en cualquier momento. La corrección trapezoidal es también muy sencilla de usar, ya que tiene un modo automático para que no tengamos que ajustar esquina por esquina, lo detecta él solito.

Pero es que además consigue evitar obstáculo, de forma que el área de proyección, aunque tenga que reducirse por culpa de los mismos, siempre está limpia.

Android TV



El hecho de que tenga android TV facilita el poder instalar aplicaciones nativas y navegar por ellas de la misma forma que hacemos con el móvil. Podemos usar apps de streaming, juegos o cualquier otra app que queramos ver en pantalla completa.

En mi caso pude usar todas las apps de streaming disponibles en España, pero al llegar el proyector desde Asia, no me permitía abrir Netflix, tuve que usar un Chromecast en la entrada HDMI para disfrutar del servicio.

Opinión, enlaces y Precio

Tomar la decisión de comprar un proyector de casi 1700 euros no es algo sencillo, tiene que ofrecer muchas ventajas para dar ese paso. Es cierto que podemos comprar una OLED de LG por menos, y la calidad será también impresionante, pero si es posible instalar un proyector para disfrutar de una pantalla de hasta 300 pulgadas, pues la cosa cambia.

Comprar un proyector así para ver la imagen en 65 pulgadas no es algo que haría, pero lo he probado llegando a las 150 pulgadas y la cosa cambia. Sí vale la pena.

Tal y como comenté al principio, el precio es de 1699 euros en la versión Pro, y de 1099 en la versión normal. Ambos modelos pueden encontrarse en es.xgimi.com