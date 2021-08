Microsoft permite crear tareas desde SwiftKey sin abrir ninguna app

Microsoft está sumando una interesante dinámica a su gestor de tareas gracias a la integración con SwiftKey.

Quiere que sea más simple añadir tareas a Microsoft To Do, sin necesidad de abrir la aplicación. Y para ello, está sumando la posibilidad de escribir tareas desde su teclado SwiftKey para añadirlas a To Do.

Así puedes crear tareas desde SwiftKey

Si eres de usar las apps de Microsoft en tu móvil, entonces podrás beneficiarte de su nueva propuesta. Una nueva opción que aprovecha la dinámica de SwiftKey para crear tareas fácilmente en Microsoft To Do. Sí, sin necesidad de abrir la aplicación, con solo escribir las tareas pendientes desde el teclado.

Es decir, si estás escribiendo en un chat o un correo electrónico, y recuerdas una tarea que quieres apuntar, no hará falta cambiar de aplicación. Solo escribe la tarea en SwiftKey y sigue unos pocos pasos para sumarla a To Do. Una dinámica que ya se está probando en la última versión beta del teclado de Microsoft.

La dinámica es muy simple y solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft para integrar tu cuenta de To Do al teclado. Verás que el icono de Microsoft To Do se añade a la barra superior del teclado, junto con el resto de las opciones como emoticones, GIF, portapapeles, etc.

Así que para cambiar del chat (o cualquier app) donde estás escribiendo y pasar a apuntar la tarea, solo necesitas elegir el icono de To Do. Verás que se abre en el mismo teclado un nuevo panel para escribir el título de la nota y hacer un checklist de las tareas. Todo lo que escribas y guardes desde SwiftKey siguiendo esta dinámica se sincronizara en Microsoft To Do, Teams y Outlook.

Una dinámica que te ahorrará tiempo o evitará que te olvides qué deseabas apuntar por dejarlo para más tarde. Recuerda que si deseas probar esta nueva opción que propone Microsoft tendrás que apuntarte a la beta de SwiftKey.