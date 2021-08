WhatsApp suma más opciones para los mensajes temporales

WhatsApp sigue probando nuevas funciones para mejorar la dinámica de la aplicación. Mejoras que vamos conociendo a medida que se lanzan nuevas versiones beta.

Y en la última beta de WhatsApp se pueden algunos cambios interesantes que se están desarrollando para los mensajes temporales y la visualización de los enlaces.

Los mensajes temporales de WhatsApp podrán desaparecer después de 90 días

Tal como mencionan en WaBetaInfo, WhatsApp está preparando una nuevo período de tiempo para los mensajes temporales. En una beta anterior, ya vimos que estaba sumando la opción de configurar que los mensajes desaparezcan después de 24 horas.

Así que los mensajes temporales tendrían la opción predeterminada de los 7 días y 24 horas. Y ahora se suma una tercera opción de 90 días. Esta última opción podría servir para que la información no quede de forma permanente en el chat, y así evitar futuros descuidos. Por supuesto, no servirá para eliminar con urgencia contenido sensible que hayamos compartido, pero cumple su propósito.

Estas dos nuevas opciones aún siguen en beta, así que pasará tiempo antes que veamos su funcionamiento en la versión estable de WhatsApp. Pero puedes establecer el período de 7 días si deseas usar los mensajes temporales o valerte de una de las últimas funciones de WhatsApp para las fotografías y vídeos, que permite configurarlos para una sola vista. Una vez que tu contacto abra la foto o vídeo, WhatsApp lo tomará como visto y luego el contenido desaparecerá.

Otras de las novedades que se encuentra en la beta tiene que ver con la vista previa de los enlaces. Si bien la dinámica de los enlaces no ha cambiado en estos años, ahora podrían recibir una pequeña actualización. Según puede verse en la beta, WhatsApp ahora muestra una imagen de vista previa de los enlaces más grandes.

Por el momento, todas estas funciones están en beta, así que habrá que esperar para ver si logran llegar a la versión estable.