Google Calendar permitirá compartir desde dónde estamos trabajando

Google Calendar sumará una nueva función pensada para aquellos que siguen un modelo de trabajo híbrido.

Una función que facilitará a los equipos de trabajo planificar colaboraciones y mantener informados a cada uno de los miembros de las ubicaciones de trabajo.

Nueva función de Google Calendar para los equipos de trabajo

En el último tiempo, Google Calendar sumó muchas funciones pensadas para aquellos que trabajan en remoto por la pandemia. Y a medida que pasa el tiempo, se van añadiendo opciones que se van adaptando a los nuevos modelos de trabajo.

Siguiendo esta línea, Google Calendar permitirá que los usuarios indiquen directamente en su calendario desde dónde están trabajando. Así que si ya tienen programado su cronograma de trabajo de la semana, podrán especificarlo en Calendar con una dinámica similar a esta:

Además de mostrar los días y horas que el usuario estará dentro de su horario laboral, podrá indicar si está trabajando desde la oficina, la casa u otro lugar. Por supuesto, estos datos solo quedarán visibles para las personas autorizadas, así que puede ser una excelente opción para compartir con los jefes, compañeros de trabajo o clientes.

Así podrán saber si pueden encontrarnos en la oficina para cualquier consulta o si es mejor contactarnos de forma online si estamos trabajando desde la casa. Una dinámica simple que facilitará planificar colaboraciones con nuestro equipo de trabajo o citas con los clientes.

Esta es una función opcional, así que los usuarios no la tendrán habilitada de forma predeterminada, pero verán la notificación para activarla cuando esté disponible en Google Calendar. Esta nueva opción comenzará a extenderse a partir del 30 de agosto.

Un detalle a tener en cuenta es que esta nueva función no estará disponible para todos los usuarios. El equipo de Google menciona que solo se aplicará a los clientes de G Suite Business, Workspace Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Education Plus y organizaciones sin fines de lucro.