Photo Toon, nueva app para hacer dibujos a partir de fotos

Muchos son los filtros que hacen una versión «cómic» de las fotos que le indiquemos, y hoy aparece un nuevo protagonista en el sector que puede ayudar a facilitar aún más el proceso.

Estamos hablando de aplicaciones que agrupan filtros específicos del estilo «cartoon maker», filtros que pueden ajustarse para dar el efecto de un cómic y poder así hacer montajes antes de enviar el resultado a las redes sociales.

Se trata de Photo Toon, una nueva aplicación para android que permite hacer dibujos al estilo de dibujos animados de cualquiera de nuestras imágenes. La app contiene, en esta primera versión:

– 14 estilos de dibujo, y están trabajando para ampliar la lista.

– Editor de imágenes incorporado con posibilidad de recortar, redimensionar, transformar y aplicar filtros.

El acceso es gratis, y todos los usuarios nuevos tendrán acceso completo a todos los estilos y efectos de dibujos animados sin límites hasta que terminen la fase de desarrollo inicial. La versión para iOS ya está en camino.

No es la única, como comentaba antes, ni tampoco la más sofisticada, pero sí es muy sencillo su uso, no requiere mucho nivel de cultura digital, y cuenta ya con opciones de exportación pensadas para ir directamente a la historia de Instagram deseada.

En estas apps echo de menos la posibilidad de crear montajes al estilo cómic, con sus bocadillos predefinidos, para hacer un cómic del estilo video musical de a-ha (Take On Me) en pocos minutos.