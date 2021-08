Fortnite tiene un nuevo modo de juego al estilo Among Us

Epic Games lanzó un nuevo modo de juego para Fortnite que te permitirá revivir la dinámica de Among Us.

‘Fortnite: Impostores’ es la nueva propuesta que se basa en un equipo de hasta 10 agentes con dos impostores camuflados en el juego. Un modo de juego que solo podrá disfrutar por tiempo limitado.

Así puedes jugar a Among Us en Fortnite

En este nuevo modo de juego de Fortnite no encontrarás ninguna novedad si ya has jugado con Among Us. Puedes formar equipo de hasta 10 jugadores que desempeñaran el papel de agentes de la Orden Imaginada. Por supuesto, no todos serán agentes, ya que habrá dos impostores que pondrán las cosas difíciles.

Y sí, también hay instalaciones con muchos recovecos, tareas para realizar y un sistema de votaciones. Tanto los agentes como los impostores tienen diferentes tareas que realizar durante el juego, aunque con diferentes objetivos. Habrá un chat privado y la posibilidad de convocar debates para decidir si echar a algunos de los miembros o no. Sí, es como jugar Among Us dentro de Fortnite.

Los jugadores podrán crear partidas privadas, si solo quieren jugar con sus amigos, ya sea mediante un sistema de invitación o no. O pueden ser partidas públicas para que cualquiera se una al grupo. Si bien el grupo puede tener un máximo de 10 jugadores, también se pueden crear grupos entre 4 y 7 usuarios. Pero en ese caso, solo habrá un impostor.

Si ya has jugado Among Us, este modo de juego no necesita explicación, ya que es idéntico a la dinámica que propuso InnerSloth. Un detalle a tener en cuenta es que no será permanente, solo estará disponible por un par de semanas.

Así que si quieres probar este nuevo modo de juego de Fortnite y tratar de encontrar una mínima diferencia en la dinámica con Among Us, deberás apresurarte.