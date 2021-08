YouTube prueba la traducción de comentarios en iOS y Android

YouTube está realizando un nuevo experimento en su app para iOS y Android. Esta vez se ha enfocado en una nueva función para la sección de comentarios.

No, no se trata de una nueva herramienta de moderación, sino que trae una opción de traducción para que los comentarios en otro idioma no te presenten un problema.

YouTube lleva la traducción instantánea en los comentarios

YouTube ya tiene varias funciones en pruebas para mejorar las secciones de los comentarios. Algunas tienen como objetivo ayudar a los creadores a moderar los comentarios, eliminar el spam y lidiar con los trolls. Y otras opciones están enfocadas a concientizar a los usuarios sobre el tipo de comentarios que dejan en los canales y cómo pueden contribuir a mejorar la comunidad.

Y ahora está probando una nueva opción dedicada a la sección de comentarios, pero con un objetivo diferente. Tal como mencionan en AP, YouTube está probando la traducción instantánea en los comentarios. YouTube detectará cuando el comentario esté en un idioma diferente al principal, y mostrará la opción “Traducir”.

Sigue la misma dinámica que otras plataformas, por ejemplo, Instagram, que permite traducir cualquier comentario en otro idioma, y luego regresar al comentario original. Para ello, solo es necesario tocar sobre “Ver original”.

Si bien la sección de comentarios suele estar cubierta de spam, solemos dar un vistazo para encontrar aquello que no se responde en el vídeo o en busca de usuarios que probaron las sugerencias o tienen experiencias parecidas al creador. Una búsqueda que se vuelve un poco tediosa si tenemos que copiar y pegar el comentario en el traductor porque no entendemos el idioma. Así que esta nueva función de YouTube podría convertirse en una dinámica práctica.

Por el momento, esta función de traducción automática de comentarios está en una etapa de pruebas. Tal como menciona el equipo de YouTube, esta prueba está disponible solo en la app de iOS y Android. Y la posibilidad de probarla está limitada para los usuarios que cuenten con una suscripción premium de YouTube. Una opción que estará disponible hasta el 9 de septiembre.