Cómo ver contenido de OnlyFans desde el móvil (gratis)

OnlyFans es una joven pero conocida plataforma por la que los usuarios deben de suscribirse a cada uno de sus creadores favoritos para ver sus respectivos contenidos, disponibles de forma privada exclusivamente para ellos.

Dicho de otra manera, se trata de una plataforma en la que los creadores van ganando más dinero a medida de que reciben nuevos suscripciones para ver sus contenidos, los cuales, por lo general, no están disponibles de forma abierta.



Con ello en mente, al cabo del tiempo, ha habido creadores que han optado por crear un tipo de contenido que le ha valido a la plataforma el calificativo de ser el «Patreon para la pornografía», aunque desde la propia OnlyFans han estado trabajando desde un tiempo para tratar de deshacerse de este calificativo.

Y puesto que las principales tiendas de aplicaciones móviles no permiten aplicaciones que muestren contenidos para adultos, y dado que OnlyFans hasta ahora no contaba con su propia aplicación para móviles, hoy es un día importante para la misma ya que llega OFTV.

Se trata de su propia aplicación oficial en la que ofrecerán una serie de contenidos de libre acceso (sin necesidad de suscripción) organizadas a través de una serie de categorías, aunque eso sí, no habrá contenidos para adultos.

Según Bloomberg, actualmente cuenta con más de 800 vídeos de libre acceso pertenecientes a celebridades de la plataforma, disponibles en categorías como deportes, charlas, entrenamiento, recetas, entre otras muchas categorías por la que los usuarios podrán navegar.

Aquellos que deseen hacerse con la aplicación, deberán acceder a la Play Store de Google o a la App Store de Apple buscando por OFTV, ya que si optan por buscar OnlyFans, igual se llevan otra aplicación en lugar de la oficial.

Además de estas plataformas, OFTV también está disponible en las plataformas de Roku y Amazon Fire.

Tim Stokely, director ejecutivo de OnlyFans, resalta que:

No hay contenido para adultos en OFTV. Como no se monetiza y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones”