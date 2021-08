Qué móviles Xiaomi se pueden extender la memoria RAM

Así como lo ves en el título del artículo, así mismo es. Bien sabemos que es posible aumentar la capacidad de almacenamiento interno de un móvil a través de tarjetas microSD. Sin embargo, jamás habíamos oído hablar que se podía elevar la capacidad de memoria RAM a través del software. Pero Xiaomi, gracias a su ROM global de MIUI, lo está haciendo posible.

La función de expansión permitirá tener hasta 3 GB de memoria RAM adicionales, lo que se traduce en que i tu smartphone tiene 4 GB, podrás llevarlo a 5, 6 o 7 GB de RAM, esto gracias a la actualización de MIUI 13. He aquí todos los modelos que podrán gozar dicha novedad.

Memory extension feature enabled today for Redmi Note 8 (ginkgo), you can extend RAM by 1 GB.

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 9, 2021