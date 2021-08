Cómo seguir viendo las imágenes autodestruibles de WhatsApp

Si te has preguntado cómo ver una y otra vez las imágenes autodestruibles en WhatsApp sin que se borren al abrirlas, este post te caerá como anillo al dedo. De una manera muy fácil, te diremos cuál es el método que te permitirá hacer sin ningún tipo de problema esta acción.

Luego de que la empresa hiciera oficial esta función, se dio a conocer un truco bastante sencillo para de alguna manera eludir el ajuste, pudiendo de esta manera ver la foto cuantas veces quieras. Aquí tenemos los pasos que debes hacer.

Así puedes seguir viendo la imagen autodestruible en WhatsApp

A continuación, podrás ver los pasos que debes seguir para que puedas ver varias veces las imágenes autodestruibles que te envían por WhatsApp. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que debes abrir de manera simultánea la aplicación en tu móvil y en la versión web. Aclarado esto, sigue estos pasos:

– Abre la conversación donde está la imagen autodestruible en tu móvil y en el ordenador con la versión web de WhatsApp.

– Luego, oprime en tu móvil «modo avión» o sencillamente, desactiva la confección Wi-Fi y Datos móviles sin salirte de WhatsApp.

– Una vez realizado el paso anterior, ve al ordenador y abre la imagen (podrás verla y cerrarla las veces que quieras si que quede registrada que ya la has visto).

– Una vez que hayas visto la imagen varías veces, cierra el chat y la pestaña dé WhatsApp web en tu ordenador.

– Para finalizar, activa las conexiones de internet en tu móvil.

Como ves, no ate truco es muy sencillo de hacer. Lo único, es que no podrás hacer este método en el “Modo multidispositivo”, pues, de esta manera se sincronizarán los mensajes directamente desde los servidores de la app y no desde la versión web con el móvil.