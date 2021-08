Android facilitará guardar imágenes en el móvil desde cualquier app

Google ya lanzó la nueva beta de Android 12 con una serie de novedades interesantes. Y entre ellas, destaca la nueva dinámica que Android implementará para descargar o compartir imágenes desde cualquier app.

Sí, un sistema que parece funcionar aún en aquellas apps que no permiten guardar las imágenes en el dispositivo, pero aplicando un pequeño truco.

Android 12 permitirá guardar en el dispositivo imágenes desde cualquier app

Hay aplicaciones como Instagram, que no permiten guardar las imágenes en el dispositivo. Así que a menos que recurras a algún truco o uses alguna herramienta de terceros, no podrás realizar esta acción.

Sin embargo, en la última beta de Android 12, Google incorpora una dinámica que facilitará guardar imágenes en el móvil desde cualquier app, tal como mencionan en AP. Una posibilidad que se abre gracias a una nueva opción que se suma a la vista de apps recientes.

Si cuando abrimos esta sección de apps recientes, Android detecta una imagen en la app, mostrará el icono en la parte inferior de la fotografía. Con solo seleccionar ese icono, se desplegará un menú con opciones para buscar un elemento en Lens, copiarla, guardarla o compartirla. Por supuesto, para que esta dinámica funcione es necesario que la aplicación muestre la foto en primer plano.

Y por supuesto, siempre podrás contar con el menú de Compartir que ya conocemos, que no solo nos brinda todas las opciones disponibles, sino que también nos muestra los contactos frecuentes para facilitar el proceso.

Este sistema, desde la vista de apps recientes, parece funcionar en Instagram, Chrome y otras plataformas populares. Si bien no será el método ideal para guardar imágenes desde la app, puede servirte en alguna oportunidad, y te ahorrará recurrir a otras herramientas.

Por lo menos, esa es la dinámica que presenta en la beta 4 de Android 12, habrá que ver si Google considera mantener esta función en la versión definitiva.