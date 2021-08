Netflix intensifica la lucha contra quienes se saltan las restricciones geográficas

Netflix está comenzando a dificultar aún más que los usuarios de servicios VPN o proxy puedan acceder a contenidos que no están en sus mercados, saltándose las restricciones geográficas mediante dichas herramientas.

Lo malo de la intensificación de la lucha por parte de Netflix es que desde ahora también se está comenzando a bloquear direcciones IP residenciales, lo cual también está afectando a usuarios legítimos, que se están viendo imposibilitados de ver determinados contenidos del catálogo de forma legal.



Como daño colateral hay usuarios legítimos afectados por el baneo

Como señalan en TorrentFreak, la lucha de Netflix comenzó hace seis años ante las protestas de los titulares de los derechos de autor a través de quejas donde manifestaban que los «piratas» estaban eludiendo las restricciones geográficas.

Como solución a ello, algunos servicios de VPN encontraron que utilizando direcciones IP residenciales de otros lugares, podían hacer pasar a sus usuarios como usuarios legítimos abonados a los servicios de acceso a Internet de los mismos.

Acorde a un portavoz del servicio WeVPN:

El daño colateral es que tiene cientos de miles de suscriptores residenciales legítimos de Netflix bloqueados para acceder al catálogo completo del país local de Netflix desde su hogar

De momento Netflix no ha hecho público las direcciones IP residenciales bloqueadas, ni tampoco se sabe el alcance de tal prohibición, aunque son muchos los usuarios afectados quienes están compartiendo en redes sociales el hecho de no poder ver todo el contenido del catálogo de la compañía, siendo además usuarios que no usan servicios de VPN.

Lo más curioso del asunto es que algunos servicios de VPN ya están buscando otras soluciones alternativas que permitan a los usuarios el acceso al contenido disponible en otros mercados, y que parecen funcionar por el momento, si bien no han llegado a explicar, por cuestiones lógicas, el tipo de soluciones que están llevando a cabo para volver a permitir que los usuarios puedan saltarse las restricciones geográficas.

Desde Netflix están al tanto de la situación aunque de momento no ha movido ficha para devolver a los legítimos abonados el acceso completo al catálogo al cual están suscrito.

Será cuestión de que la compañía busque una solución que busque la protección de los contenidos sujetos a derecho de autor con restricciones geográficas sin afectar a los usuarios que pagan religiosamente su cuota mensual para acceder al catálogo de la compañía.

Lo malo es que el tiempo se le puede echar encima, y los rivales pueden recibir a los usuarios de Netflix con los brazos abiertos.