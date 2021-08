devolo Mesh WiFi 2, así es el kit que mejora la Internet de nuestra casa

En la mayoría de las ocasiones no es suficiente con tener un router en casa para garantizar un buen acceso desde cualquier habitación. Durante los últimos años hemos probado muchas soluciones para este tema, desde el Nest de Google, al eero de Amazon, pasando por los repetidores de Xiaomi, hay para todos los gustos y colores. Hoy os hablaré de devolo Mesh WiFi 2, la solución que más me convence hasta la fecha.

Se trata de un kit compuesto por dos o más enchufes. Sí, enchufes, ya que al conectarlos a un enchufe, no lo cierra, abre la posibilidad a que pongamos otros dispositivos en el mismo lugar. Primer ventaja.

Si tenéis unos tres minutos, mirad este vídeo que he hecho, y luego sigamos con los detalles:

Como veis, en este caso estoy con el kit de tres elementos. Uno de ellos se pone en un enchufe cerca del router, y se conecta con cable de red al mismo. Los otros dos se van poniendo en otros rincones de la casa, para que al conectarse los tres, formen una malla, una nueva red WiFi que alcance todos los rincones del local.

La configuración puede realizarse con el paso a paso de la aplicación móvil o con el paso a paso del manual de instrucciones. No es difícil, pero requiere prestar atención con el orden de los pasos que deben realizarse.

Una vez el devolo Mesh WiFi 2 está funcionando y se conectan entre ellos, desde la app móvil tendremos que realizar unos ajustes:

– Definir el nombre y la contraseña de la nueva red WiFi. Una vez hecho, es posible eliminar la WiFi original del router (desde el botón externo que muchos routers tienen, por ejemplo), ya que con una, la nueva, tendremos suficiente.

– Crear una red WiFi para invitados, para no tener que compartir contraseñas con los que llegan a casa y aumentar la seguridad, ya que desde la red WiFi de invitados no es posible ver los dispositivos de la red WiFi de casa.

– Establecer horarios de conexión (para controlar nuestras sesiones de Internet).

– Establecer filtro para niños (para que cierto contenido no llegue a los móviles de nuestros hijos).

Hay muchas más variables que podemos definir, pero estas son las suficientes para poder tener todo bajo control.

Si tuviera que definir los pros y contras, listaría:

pros: Crea una red WiFi muy flexible y potente. Puede ser 2,4GHZ, 5GHz o ambas. Es fácil de instalar y de configurar. Permite aprovechar los enchufes donde se conectan los dispositivos. Es MU-MIMO (múltiples actividades a la vez). Utiliza “Access Point Steering”, de forma que cambia automáticamente los dispositivos finales al punto de acceso Wi-Fi más cercano, ofreciendo siempre la mejor conexión.

contras: el precio es alto (el kit de 3 componentes supera los 300 euros). La estética de cada componente no es muy agradable, son como bloques, no tienen la elegancia de un nest o de un eero, aunque tampoco están pensados para ponerse encima de la mesa y sí en los enchufes, incluso ocultos, si así lo deseamos.

Podéis obtener más información en devolo.es.