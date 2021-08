La VPN de Google llega a España y a México

Una VPN nos permite, como comentamos hace unos días, realizar dos tareas principales: ocultar nuestra IP para aumentar la privacidad a la hora de navegar por Internet, y simular que estamos en otro país, algo muy útil tanto para probar servicios con límites geográficos como para hacer pruebas de acceso a nuestros productos web.

Hay muchos servicios de VPN disponibles en el mercado, y siempre es bueno sospechar de los gratuitos, ya que estamos hablando de una plataforma que obtendrá todo nuestro tráfico de Internet, por lo que debe ser un sitio seguro, que emita confianza.

Google tiene su VPN propia, solo disponible para usuarios de pago, para quien tenga Google One contratado en el plan de 2TB o más, y ahora ya está disponible en España, México y otros países como Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia (además del original, Estados Unidos).

Esta VPN de Google tiene dos características que la hacen especial:

– No permite cambiar de país, solo de IP, por lo que no sirve para la segunda utilidad comentada antes.

– Solo puede activarse desde la app android de Google One, no es una app separada, como suelen ser las VPN, aunque ya han confirmado que están trabajando para ofrecerla en otros sistemas operativos, incluyendo Mac, iOS y Windows.

Los que ya tienen el servicio de Google One de 2TB, con un precio mensual de unos 9 euros, no tienen más que activarla desde la misma app. En ese momento podrán navegar por Internet usando una IP diferente a la de su dispositivo, ayudando así a evitar ser identificados en los servicios donde se conecten.

Limitada si lo comparamos con otras VPN existentes, sí, pero al ser un extra para quien ya paga, es bienvenida.