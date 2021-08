Jamselect, una app para compartir música con amigos

Lo de entregar cintas grabadas a los amigos ha dejado de ser una realidad desde hace mucho tiempo. Los nuevos formatos y la música en streaming ha permitido un mayor acceso a canciones de todo tipo, pero ha cambiado completamente la forma que tenemos de compartir álbumes y canciones con otras personas.

Aunque hoy en día sí es posible crear listas y compartirlas, aún no hay una red social dedicada exclusivamente al tema. Bueno, no la había, porque ahora acaba de nacer Jamselect.

Se trata de una app en la que es posible compartir canciones y álbumes con los contactos, que podrán escuchar usando cualquier servicio de streaming que tengan contratado, desde Spotify a Apple Music, pasando por Deezer y otros.

Jamselect permite descubrir nuevos ritmos y hablar sobre ellos, crear un hilo de comentarios sobre cada canción compartida, siendo este su principal punto de ventaja con respecto a otras soluciones semejantes (como compartir una lista a través de un enlace, por ejemplo).

Centralizamos así las opiniones, tenemos la opción de conocer lo que nuestros amigos están escuchando en este momento y podemos discutir sobre lo que otros van publicando.

Aún está muy verde, tanto desde el punto de vista de diseño como del registro, ya que para probarlo me hace crear una cuenta en la que mi número de teléfono es un campo obligatorio, algo que no tiene sentido en un mundo en el que la privacidad está tomando cada vez más relevancia. Entiendo que es importante tener cuentas de usuarios reales, y que el registro por email no tiene sentido si se desea algo así, pero pedir el número de teléfono para una aplicación de este tipo no tiene ningún sentido.

Le seguiré personalmente el rastro para ver su evolución. Si queréis probarlo también, podéis hacerlo desde jamselect.com.