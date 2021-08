Huawei prepara un móvil enrollable, según una patente

Huawei no está pasando por sus mejores momentos. Desde que no puede incluir los servicios de Google en sus móviles, las ventas han caído considerablemente, pero eso no significa que no sigan innovando, el Huawei P50 demuestra que siguen queriendo ser de los mejores en lo que se refiere al sector de smartphones.

Pero no es del P50 ni del confirmado P50 Lite de lo que vamos a hablar ahora, y sí de un móvil enrollable que, por lo visto, se está cociendo en el horno de la marca china.

Ya vimos el concepto con OPPO, aunque aún no es posible encontrar móviles con pantalla enrollable en la tienda de la esquina. Estamos hablando de pantallas que se enrollan en el interior para desplegarse de forma más natural que con un móvil plegable, transformando un móvil en una tableta sin problemas, tal y como os mostré hace semanas en este Instagram.

Ahora, según un informe de LetsGoDigital, hay una patente de Huawei que muestra que existe un interés por esta tecnología. La patente parece sugerir que la compañía está jugando con la idea de crear su propio teléfono enrollable que se pueda sacar hacia afuera para extender la pantalla. La patente menciona un mecanismo de rodadura que se basa en imanes, que tensaría la pantalla para ayudar a enrollarla y estirarla. La patente menciona que podría pasar de 6.5 pulgadas a 11 pulgadas.

Al ser una patente, no sabemos si se transformará en producto comercial o si simplemente están protegiendo una idea para que no la copien otros fabricantes, o para cobrar en caso de que otra empresa decida implementar algo semejante.

Historia de la patente presentada

Según puede comprobarse, el 31 de enero de 2021 Huawei Technologies presentó la patente ante la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Su título era «Un dispositivo electrónico que tiene una pantalla rodante que comprende medios magnéticos para aplanar la pantalla cuando se extrae».

El documento tiene 21 páginas, y se publicó el día 5 de agosto, hace poco días.

La documentación parece basarse en una patente que Huawei ya solicitó en abril de 2020 para un teléfono inteligente Huawei con pantalla deslizante, aunque ha evolucionado algo en la idea.