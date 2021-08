Tetra Mk5, un coche volador que venderán en forma de kit para montar en casa

Los coches voladores han ido evolucionando bastante en los últimos años, aunque su aspecto es más parecido a los helicópteros que a los coches propiamente dichos.

Estos aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, los eVTOL, tienen todo tipo de forma y tamaño, pero hasta ahora nadie podría imaginar que podríamos tener un kit de montaje a lo IKEA para montar nuestro propio vehículo volador en casa.

Eso es lo que pretende la empresa Tetra Aviation, de Japón. Se trata del Mk5, un avión de uso personal (solo permite un piloto, y el mismo solo puede pesar 80 kg como máximo), hecho de aluminio, fibra de carbono y aramida, con 33 rotores que pretende comenzar a venderse en 2022. 32 de los rotores ayudan en el movimiento vertical, y uno de ellos está dedicado al desplazamiento horizontal, situado en la parte trasera.

No es pequeño, mide 6 metros de largo por más de 8 de ancho, y poco más de 2 metros de altura, pesando un total de casi 500 kg.

La autonomía es de 160 km gracias a baterías con capacidad de 13,5 kWh, que ayudan a llegar a 160 km/h.

Pero lo más impresionante no son sus características técnicas, que son normalitas en el sector, ni su precio, ya que de momento no lo han divulgado. Lo que sorprende es que enviarán las piezas a las casas de los interesados para que cada uno lo monte como si de un mueble de IKEA se tratara, siendo necesario usarlo con licencia de piloto particular.

De momento solo es un prototipo, y cuando lo vendan quieren que las personas puedan realizar vuelos particulares, aunque tendrán que consultar la legislación de la zona en la que vivan para verificar si es legalmente posible volar por encima de las cabezas de otras personas usando algo así.