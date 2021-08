Sound Blaster X4, mi experiencia con esta tarjeta de sonido externa de Creative

Creative destaca siempre por sus productos relacionados con el mundo del sonido. Ya os lo dije cuando probé la barra de sonido para TV de 100 euros, y ahora vuelven a demostrarlo con la Sound Blaster X4.

Hace dos meses que la tengo en la redacción, usándola no solo para mejorar el sonido que llega desde fuentes externas, también para mejorar las grabaciones que realizo de audio, y aquí os voy a comentar los pros y contras del dispositivo.

Primero veamos las características de la Sound Blaster X4, de 149 euros, pero antes de nada, si estáis pensando usarla para una Xbox, pasad al siguiente artículo, porque es la única plataforma en la que no funciona. Aquí os dejo el vídeo que hice para la ocasión:

Características técnicas de la Sound Blaster X4

Aquí está la lista. Son números muy sorprendentes, y es importante saberlos, aunque nada mejor que probarlo para saber a lo que se refiere.

Aspecto físico

– Peso 384g

– Tamaño: 130,5 mm x 130,5 mm x 40,6 mm

Resolución de reproducción

– Salida óptica: PCM 16/24-bit / 48.0, 96.0, 192.0 kHz, Dolby Digital Live: 16-bit, 48.0 kHz

– Estéreo: PCM 16/24-bit / 48.0, 96.0, 192.0 kHz, Surround 7.1: PCM 16/24-bit / 48.0, 96.0 kHz

Resolución de grabación

– Entrada de micrófono: 16 / 24-bit / 48.0, 96.0 kHz

– Entrada de línea: 16 / 24-bit / 48.0, 96.0 kHz

– Entrada óptica: 16 / 24-bit / 48.0, 96.0 kHz

Conectores

– 1 salida óptica TOSLINK

– 1 x 3.5 mm salida trasera

– 1 x 3.5 mm salida central/Sub

– 1 x 3.5 mm clavija de de auriculares

– 1 x 3.5 mm clavija de entrada de micrófono ext.

– 1 salida delantera de 3,5 mm

– 1 x 3.5 mm clavija de (Lateral)

– 1 puerto USB-C para PC / Mac

– 1 clavija de entrada de micrófono ext. de 3.5 mm

Amplificador de cascos

– Impedancia de cascos admitida: 32 – 600Ω

– Ganancia alta: 150 – 600Ω

– Impedancia de salida: 10 Ω

– Ganancia Baja: 32 – 149Ω (1.2V RMS @ 32Ω)

El resto de características técnicas las podéis ver en creative.com

Para qué sirve la Sound Blaster X4

Vamos al grano, ¿para qué sirve esta tarjeta de sonido externa?

Se trata de un dispositivo que podemos conectar en un ordenador con Windows o macOS, así como en consolas PS5, PS4 y Nintendo Switch. En mi caso también la he conectado a una grabadora de audio, ya que me ha permitido realizar modificaciones del sonido del micrófono de forma sencilla (como alterar el volumen con la rueda para dejar entrada a la música, por ejemplo).

Puede usarse para una infinidad de cosas, depende de qué conectéis y donde, pero os voy a dar una lista de posibles usos:

– Amplificar el sonido que llega de una fuente de audio y escuchar el resultado tanto desde auriculares como desde un equipo que admita varias entradas (es 7.1). De esa forma podemos conectarlo a la salida de audio del PC y enviar el resultado, amplificado, a un equipo de sonido profesional, por ejemplo. Admite la impedancia de cascos de 32 — 600 Ω.

– Mejorar la calidad del sonido que llega de una fuente, ofreciendo Surround, por ejemplo. Tiene 114 dB, 24 bits / 192 kHz

– Usarlo en conferencias para activar el silencio automático del micrófono. Para ello hay que tener instalada la aplicación Creative App y acceder a SmartComms Kit y desde allí configurar el programa con auto silenciamiento y cancelación de ruido bidireccional.



– Podemos usarlo también durante un juego, para que nos se nos oiga hasta que no hablemos, usando también la función CrystalVoice para grabaciones nítidas dentro del juego. Con CrystalVoice es posible incluso cambiar nuestra voz (aunque el resultado no es muy convincente).

– Controlar el audio de forma cómoda con la rueda externa de la Sound Blaster X4. Tiene una rueda de control de volumen que puede pulsarse para obtener diferentes modos. También podemos pulsar el botón de silencio de micrófono, poner el modo de ecualización (música, películas y pisadas) y el de modo directo (para que no se procese el audio de entrada).

– Crear un perfil Super X-Fi en el móvil (con la app SXFI App) y cargarlo en la Sound Blaster X4 para que el sonido que escuchemos se adapte a nuestro perfil. Este perfil tiene en cuenta nuestra anatomía para obtener un resultado de audio personalizado simulando al tener varios altavoces a nuestro alrededor. Es ideal para diálogos hablados en programas y sonido envolvente en general. Si queremos activar o desactivar el perfil cargado, solo tenemos que pulsar en el botón del dispositivo.

– Usar Dolby Digital Live para que se codifique la fuente de audio de entrada a sonido surround multicanal en tiempo real. Es ideal para utilizarlo en cine en casa.

Resumiendo, es ideal para escuchar el sonido de diferentes plataformas con una calidad impresionante.

El micrófono en la Sound Blaster X4

No estamos hablando de una mesa de sonido, por lo que no imaginéis que podéis conectar varios dispositivos y mezclarlos, o transformar la Sound Blaster X4 en el mejor amigo para transmitir audio en la radio. No es ese el objetivo.

La entrada de micrófono de la Sound Blaster X4 nos permite aprovechar las funciones de mejora de conferencias:

VoiceDetect: la que detecta si estamos hablando y silencia en caso contrario, para que no se oiga al perro ni a nuestra respiración. Esta función permite que tengamos las manos libres, ya que no tenemos que silenciar manualmente el micrófono (aunque se puede hacer con un click en el propio dispositivo).

NoiseClean: la que elimina ruido tanto de entrada como de salida. Elimina los ruidos de fondo estáticos de las personas que nos están llamando, y mantienen las voces aisladas. Si queremos que realice el proceso inverso, tendremos que usar la función NoiseClean-out, que elimina el ruido de fondo de nuestro micrófono. Para este tema es mejor ir ajustando el ecualizador del micro hasta obtener los mejores resultados, aunque en mi caso no he notado una mejora sorprendente si lo comparo a conectar el micro directamente al ordenador. Siempre he obtenido mejores resultados poniendo el modo de sonido en Efectos Off y después ir jugando con las variables de Crystal Voice.

Aquí tenéis un ejemplo de grabación con el micrófono con la variable NoiseClean-out desactivada y con la misma variable activada con valor máximo. Fijaos que ha desaparecido el ruido de fondo.



Conclusiones

Para mí es una inversión con un coste beneficio tremendamente bueno, pero hay dos cosas que no me gustan:

– Depende demasiado del software instalado en el PC, lo que hace que no sea compatible con cualquier gadget de audio.

– El no ser compatible con la Xbox me ha sorprendido. De hecho no me ha permitido hacer las pruebas con una consola de juegos, ya que la única que tengo a mano es una Xbox One. Cuando la pruebe con una PS4 o 5 (para la PS5 necesita un convertidor de HDMI a óptico que no se incluye), os lo comentaré actualizando este artículo.