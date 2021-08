Clases online y gratuitas para aprender fotografía

Si estás aprendiendo fotografía o quieres conocer nuevos trucos, puedes tener en cuenta la propuesta de PhotoPlus.

Ha lanzado una plataforma online, Learning Lens, con recursos para fotógrafos que cubren una serie de temáticas. Si bien encontrarás clases grabadas, la idea gira en torno a clases que se impartirán en vivo.

Recursos online y gratuitos para fotógrafos

Esta nueva plataforma de PhotoPlus cubre diferentes áreas que ayudarán a los fotógrafos en su profesión. Por ejemplo, encontrarás la clase Why Photographers Should Pitch Media, and How to Do it Successfully, que muestra cómo desarrollar una estrategia para exponer el contenido, sin tener que depender de las redes sociales.

Otras de las clases da un repaso a funciones pocos conocidas de Photoshop que deben estar en el kit de herramientas de los fotógrafos. También encontrarás trucos y tips para tomar fotografías con el móvil o editarlas usando Lightroom. Puedes dar un vistazo a las más de 160 clases grabadas en este enlace.

Y también se irán programando clases para impartirlas en vivo. Mientras está el directo, los usuarios pueden hacer preguntas al orador mediante el chat o interactuar con el resto de los miembros. Y por supuesto, cuenta con un sistema de notificaciones para que no olvides la fecha de la clase.

Para ver los recursos que ofrece esta plataforma, solo necesitas pasar por un registro. Encontrarás que lo plantea a modo de suscripción, pero verás que es sin costo. Un detalle a tener en cuenta es que todo el contenido se encuentra en inglés, y no provee subtítulos en español.

Otra plataforma que puedes tener en cuenta si te gusta la fotografía es Nikon School Online que ofrece muchísimos recursos. Algunas son fragmentos de eventos propios, charlas y clases que cubren trucos, consejos y técnicas de reconocidos fotógrafos. Estos son recursos de pago, pero suelen ofrecer acceso gratuito en determinadas épocas del año.