Duolingo trabaja en una app para enseñar matemáticas a los niños

Así como el inglés se puede aprender como segundo idioma a base de un entrenamiento constante, las matemáticas se pueden dominar bajo la misma lógica.

Duolingo busca replicar su exitosa fórmula de enseñanza, pero esta vez enfocada en los números, a través de una nueva app que será dada a conocer más adelante.

Duolingo prepara una app para aprender matemáticas

La suite de aplicaciones y servicios de Duolingo crecerá, incorporando a la familia una nueva aplicación, enfocada en público infantil, para aprender y practicar matemáticas.

La novedad fue dada a conocer por el CEO de Duolingo, Luis von Ahn, en una entrevista con TechCrunch, a propósito de la reciente salida de esta empresa al mercado de valores.

Las declaraciones del ejecutivo de la empresa tras la célebre app se limitaron únicamente a confirmar la existencia del proyecto, sin proporcionar mayores detalles, pues la nueva aplicación se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Mayores detalles sobre este proyecto serán comunicados públicamente el 20 de agosto, durante la edición 2021 de la Duocon, conferencia abierta y gratuita en la que Duolingo presenta sus principales novedades para la temporada venidera.

El citado reporte de TC, junto con las declaraciones de von Ahn presenta también antecedentes adicionales. Se menciona que en mayo, Duolingo publicó un anuncio buscando un científico del aprendizaje con un doctorado en matemáticas, para ayudar a construir una nueva aplicación de matemáticas junto con un «pequeño equipo multifuncional». Incluso Bozena Pajak, directora de aprendizaje y currículum de Duolingo, visibilizó esta convocatoria a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo a lo mencionado en la convocatoria publicada, eventualmente esta aplicación se centrará en atender a los estudiantes más jóvenes. El anuncio menciona que Duolingo busca postulantes que tengan experiencia en el aula y que posean conocimientos sobre la enseñanza de matemáticas de nivel K-12, especialmente con estudiantes más jóvenes, entre 3er y 8vo grado.

Haciendo referencia a un reportaje anterior, el artículo de TC igual menciona que von Ahn siempre ha dicho que él y el cofundador de Duolingo, Severin Hacker, estaban pensando en hacer inicialmente una aplicación de matemáticas, antes de optar finalmente por el aprendizaje asistido de idiomas.

Hasta el momento se han registrado reacciones divididas entre los usuarios de la aplicación. Las reacciones de los usuarios más comprometidos con la aplicación no se dejaron esperar. Así como hay personas que celebran la iniciativa, también hay usuarios que reclaman que esta energía no se focalice en solucionar problemas que la app de Duolingo presenta con la enseñanza de algunos idiomas en particular, según se puede leer en el foro de la plataforma.

De entrada, al tratarse de una nueva área en la que incursionará Duolingo, la propuesta luce interesante. Sin embargo, la falta de antecedentes impide de momento establecer un juicio mayor, al menos mientras no se conozca su interfaz y si su modelo de negocios contempla suscripciones, un plan gratuito u otras opciones.