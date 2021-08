WhatsApp cifrará las copias de seguridad que se almacenen en el móvil

WhatsApp está trabajando para dar un plus de seguridad a las copias de seguridad que se almacenen en el móvil.

Tal como sucede con los chats que se respaldan en la nube, WhatsApp también tiene en sus planes que las copias de seguridad que realizamos en nuestro dispositivo Android estén cifradas.

WhatsApp también cifrará las copias de seguridad locales

Tal como mencionan en WABetaInfo, WhatsApp está trabajando para ofrecer cifrado también en las copias de seguridad locales. Una dinámica que comenzará a implementarse en la beta de WhatsApp para Android.

El sistema será simple. La copia de seguridad que se guardan en el móvil se encriptarán con una contraseña. Una contraseña que el usuario debe establecer y guardar con mucho cuidado, ya que no tendrá forma de recuperarla si la olvida. Y no, no será posible solicitar a WhatsApp que nos ayude, ya que este dato no ser guardará en sus servidores.

Una vez que completemos el proceso, tendremos una copia de seguridad local cifrada, con todo el extra de seguridad que implica para mantener nuestros datos fuera del alcance de cualquiera. Así que si perdemos o nos roban el móvil, y pueden acceder a su contenido, se encontrarán con esta barrera cuando intenten ingresar a nuestros datos de WhatsApp.

Y las copias de seguridad locales no son las únicas que contarán con este plus de seguridad. Recordemos que WhatsApp ya está trabajando en el cifrado de las copias de seguridad que se almacenan en nuestra cuenta de Google Drive.

Así que más allá de la seguridad que puede ofrecer la cuenta de Google para proteger nuestro contenido en Drive, WhatsApp brindará el cifrado para las copias de seguridad. Es decir, todas las copias de seguridad, tanto en el móvil como en la nube, contarán con cifrado de extremo a extremo.

Por el momento, estas nuevas funciones están en desarrollo o en sus primeras etapas dentro de la beta, así que tendremos que esperar para verlas en alguna de las versiones estables de WhatsApp.