WhatsApp ya permite enviar fotos y vídeos que solo pueden verse una vez

WhatsApp está actualizando la app con una nueva función para enviar contenido efímero.

Tal como sucede con Instagram, los usuarios podrán enviar fotos y vídeos que desaparecen del chat después de una vista.

Ya puedes enviar fotos en WhatsApp que desaparecen después de una vista

WhatsApp está sumando una nueva función para enviar fotos y vídeos que puedan “verse una sola vez”. Sí, con una sola vista y luego desaparecen.

La dinámica es muy simple. Tal como ves en las imágenes de arriba, solo tienes que elegir la foto o vídeo que deseas enviar, y seleccionar el icono del temporalizador para que el contenido esté configurado para “verse una vez”.

Otra particularidad que encontrarás si envías fotos con esta función, es que no tienen vista previa, ni para ti ni para tu contacto. Cuando envías contenido de esta forma, verás en el chat “foto” o “vídeo” con el icono del temporalizador señalando que tu contacto aún no ha abierto el contenido. Una vez que lo abra, verás que cambia automáticamente a “Abierto” en tu chat.

Y en el caso de tu contacto, notará el mismo cambio en su chat, marcando el contenido que recibió, pero sin forma de volverlo a visualizar después de la primera vez. Y por supuesto, tampoco podrá reenviarlo, ni usar ninguna de las funciones de WhatsApp. Y las fotos y vídeos enviados tampoco quedarán guardados en el dispositivo de tu contacto.

Por otro lado, el equipo de WhatsApp aclara que si el contenido enviado de esta forma no se abre en un plazo de 14 días, desaparecerá del chat. Así que digamos que la foto o vídeo que enviaste no quedará eternamente a la espera de que tu contacto la vea. Es una medida de seguridad para que el contenido no quede expuesto a otras personas.

Y por otro lado, no olvides que este tipo de funciones tienen sus limitaciones. Si bien pueden impedir que tu contacto lo visualice más de una vez o se quede con el contenido, no descarta que hagan captura de pantalla o use otro método para tomar una imagen del contenido.