Spotify prueba un nuevo plan por suscripción más barato pero con publicidad

Spotify ha comenzando a probar un nuevo plan por suscripción que se sitúa entre el plan gratuito y su nivel premium existentes, ofreciendo a los usuarios una serie de ventajas adicionales sin llegar del todo a la experiencia que se ofrece en el nivel premium actual.

En este sentido, en el nuevo plan, llamado Spotify Plus, los usuarios ya no tendrán limite alguno en el número de canciones que puede omitir cada hora frente a las seis que pueden como máximo en las cuentas gratuitas, además de poder elegir la escucha de temas musicales específicos en lugar de las reproducciones aleatorias dentro de las listas de álbumes y listas seleccionados.



¿Se está la tendencia de buscar suscripciones más baratas?

Eso sí, al ser un plan por suscripción que busca ser el de menor coste que pueda llegar a interesar a un mayor número de usuarios, para mantener las diferencias con respecto al plan premiun, a los usuarios aún se les presentarán anuncios dentro de la experiencia.

Spotify no ha definido un precio fijo para este plan, ofreciéndolo a los usuarios participantes en una variedad de precios que parten desde los 0,99 dólares en adelante.

Como es habitual, en esta prueba participa un pequeño grupo de usuarios, por lo que no se encuentra al alcance de cualquier interesado.

También es verdad que en Spotify suelen realizar pruebas que luego o no se materializan o se materializan años después en un formato diferente, por lo que no hay garantías de que el nuevo Plan Spotify Plus se vaya a extender a los usuarios en cualquier momento.

Aún así es interesante que la plataforma esté buscando poder ofrecer otros planes de suscripción que puedan tener una mayor aceptación por su menor precio a costa de renunciar a algunas ventajas, manteniendo otras que puedan llegar a interesar.

Un ejemplo de ello lo encontramos ayer también con el nuevo plan en prueba de YouTube, por lo que es posible que de ahora en adelante veamos más iniciativas similares en las que se busca que un mayor número de usuarios se suscriban aunque sea en planes muy baratos con características extras que no lleguen a competir con los actuales planes por suscripción.

Según las palabras de un portavoz recogidas por The Verge: