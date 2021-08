realme TechLife, mi experiencia con el primer robot aspirador de la compañía

realme es ya una de las compañías de móviles más famosas del mundo, pero no quiere quedarse solo en ese sector. Ya vimos cómo apostó por el mundo de los relojes inteligentes con el realme Watch 2 y el realme Watch 2 Pro, pero lo que no esperaba era un robot aspirador, el realme TechLife Robot Vacuum, robot que he podido probar personalmente.

Antes de comenzar a hablar del dispositivo, es importante tener en cuenta que hay que instalar la app realme Link, ya que es allí se realiza la detección y configuración de todos los dispositivos IoT de la compañía.

Características generales

Disponible en aliexpress, veamos en forma de lista todo lo que ofrece el robot, para ir abriendo boca:

– 38 sensores, necesarios para navegar de forma inteligente por la casa.

– Uso de LiDAR para realizar el mapeo independientemente de la luz disponible en el ambiente. Tiene la última versión de esta tecnología, un 12% más precisa, capaz de encontrar posiciones relativas entre objetos con una precisión de un 98%.

– Potencia de aspiración de 3000Pa.

– Bajo ruido (55dB en modo silencioso, de 600Pa). Si ponemos el modo standard serán 58dB a 1200 Pa, el modo fuerte es de 62dB-2500Pa, y el modo súper fuerte es de 68dB-3000Pa.

– Batería de 5200mAh,

– Contenedor de polvo de 600ml (eso es mucho).

– Depósito de agua electrónico inteligente de 300ml, aunque se compra por separado. Su inteligencia consiste en el hecho de que no hay que cargar y vaciar constantemente el aspirador durante la limpieza.

– Control de zonas y fronteras virtuales desde la app.

– Integración con Alexa y asistente de google, para ordenar que comience o pare el proceso de limpieza.

– Altura de 10 cm.

– Cubierta superior de vidrio templado, resistente a impactos (y muy brillante, por cierto).

– Gestión de hasta 5 mapas diferentes (ideal para casas con varias plantas o segundas residencias).

Lo que viene en la caja

En la imagen superior es posible verificar los componentes de la aspiradora. Tengo también el depósito de agua electrónico. Veamos cada uno con detalle:

La aspiradora usa LiDAR, y tiene dicho sensor en la parte superior, tal y como tienen otras aspiradoras de mayor precio. La ventaja es que la precisión del mapa es muy alta, la desventaja es que no se puede poner boca abajo para limpiarlo (puede dañar el componente). Recomiendo ponerlo sobre una mesa boca abajo dejando el sensor fuera. Otra desventaja es que podría no caber debajo de ciertos muebles, ya que tiene más altura que la media. Aún así, vale la pena tener un sensor de estas características, ya que al aumentar la precisión consigue hacer la limpieza en menos tiempo.



El cepillo principal es el tradicional, con una zona para pelo de mascota.

Importante, tiene dos cepillos laterales (la gran mayoría solo tienen uno). Esto hace que las esquinas se limpien mejor, y que tenga que dar menos vueltas para una limpieza perfecta.

El recipiente de polvo es de 600 ml, mucho mayor de lo que imaginaba (estoy acostumbrado a 480 como máximo). Esto permite varios barridos sin necesidad de ir vaciando constantemente.

El filtro tiene 3 capas, bastante robusto y sólido.



La base de carga es discreta, con un espacio inferior para guardar el cable dando vueltas, por si os molesta tener mucho cable colgando.

Configuración

La configuración dura muy poco, ya que no hay botones ocultos en el interior de la aspiradora (la tapa superior no se abre). Simplemente hay que encenderlo y encontrar el dispositivo desde la app. El proceso de configuración es un paso a paso muy sencillo.

Una vez detectado, podemos realizar los ajustes del robot: programar una limpieza, ponerlo en modo de bajo ruido, usar el móvil como mando a distancia, hacer que emita un sonido para encontrarlo por la casa, administrar los mapas, activar el modo para que aumente la potencia al detectar una alfombra y otras variables.

El robot está listo para empezar. En el primer segundo ya comienza con la creación del mapa,

Podeos activar el tutorial en cualquier momento, donde muestra cómo realizar la gestión de habitaciones.

O cómo establecer líneas virtuales de frontera.

Opinión

Estamos hablando de una aspiradora que puede adquirirse desde 360 euros, con descuentos por primer pedido en aliexpress. Es difícil encontrar un dispositivo con estas características por ese precio, por lo que ya se comienza a opinar con una sonrisa en la boca.

Veamos los pros y contras.

Pros: Muy buena batería, me encanta que tenga dos cepillos laterales, genial por el sensor LiDar, gran potencia de aspiración, proceso de configuración muy rápido.

Contras: Su altura, de 10 centímetros, hace que no entre debajo del mueble de la tele (aunque es la altura de la mayoría de aspiradoras de gama media y alta), la superficie es tan brillante que se llena de polvo rápidamente (vivo en Barcelona, donde hay mucho polvo ambiental), no acepta redes WiFi de 5GHZ, solo de 2,4 (también es algo bastante común entre las aspiradoras, no conozco ninguna que acepte 5GHz).