Cómo liberar espacio de Google Fotos

Ahora que el espacio de Google Fotos no es ilimitado, es importante tener bajo control todo lo que se sube de forma automática.

Pensando en ello, os dejo con una serie de trucos y consejos que podéis usar para que no se llene rápidamente el espacio gratuito disponible en vuestra cuenta.



Cambiar la calidad de fotos y vídeos

Es la opción que menos me gusta, ya que aunque se consigue reducir mucho el espacio ocupado, también se reduce la calidad del material. Es cierto que en muchas ocasiones solo queremos consultar el material, no bajarlo para imprimirlo ni para hacer un documental, pero hay fotos que vale la pena guardar en máxima resolución.

Sea como sea, podéis cambiar la calidad yendo a Google Fotos, icono de Configuración, botón de Recuperar almacenamiento y botón de Comprimir.

Haciendo esto, el material con calidad «original» será comprimido para «alta calidad».

No permitir la subida del material de Whatsapp

Desde Google Fotos es posible decir qué carpetas queremos que se guarden automáticamente y cuáles no. Si la carpeta de Whatsapp está seleccionada, y Whatsapp tiene la opción de «descarga de multimedia automática», estaremos perdidos, todos los memes y chistes de los grupos se subirán a nuestro Google Fotos.

Para evitarlo, abre Google Fotos en el teléfono y ve al perfil en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración de fotos y en la parte de copia de seguridad y sincronización, pulsa en Copia de seguridad de las carpetas del dispositivo. Ahí podrás indicar que carpetas quieres guardar y cuáles no.

Eliminar videos no admitidos

A veces Google Fotos sube un vídeo con un formato que no reconoce, o que tiene algún problema. No tiene sentido que ese material esté en Google Fotos, ya que no puede reproducirse. Para ver ese material, entra en Google Fotos, configuración. Haces click en Recuperar almacenamiento y, desde allí, en videos no admitidos. Cuando pulses en VER, tendrás acceso a los vídeos que ocupan espacio sin sentido.

Elimina capturas de pantalla

Si buscas perros, salen perros, si buscas playas, salen playas, y si buscas «capturas de pantalla», Google Fotos mostrará las capturas que tiene en su base de datos, imágenes que muchas veces no queremos guardar y que ocupan un espacio sagrado..

Vacía la papelera

Si habéis hecho limpieza intensiva, es importante vaciar la papelera antes de salir. Google Photos es capaz de almacenar hasta 1.5GB de fotos y videos en la papelera y lo guardará hasta por 60 días, pero puede vaciarse manualmente.

Espero que os ayude. Si tenéis alguna duda, enviadme la cuestión en las redes sociales de @wwwhatsnew.