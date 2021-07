Estrenos de Netflix para agosto de 2021

Agosto está por empezar y Netflix prepara el arribo de más de 75 series y películas en todas las categorías. La demanda se pone aún más difícil y por ello la plataforma de contenido quiere seguir ganando el pedazo del pastel más grande.

Así pues, en total nos topamos con 77 estrenos que estarán disponibles a partir de este 1 de agosto. Agenda la fecha de lanzamiento de cualquiera de estos títulos para que no te lo pierdas.

Series que serán estrenadas en Netflix para agosto de 2021

– Bajo cubierta en el Mediterráneo, (1/8)

– 44 gatos T3, (1/8)

– Control Z T2, (4/8)

– Del desguace a la gloria T3, (4/8)

– En la cocina con Paris Hilton, (4/8)



– Hit & Run, (6/8)

– Nueve emociones, (6/8)

– Better Call Saul T5, (7/8)



– Shaman King, (9/8)

– Los chicos del bádminton T1, (9/8)

– La casa de muñecas de Gabby T2, (10/8)

– Escuadrón pastelero, (11/8)

– Escuela para señoritas Al Rawabi, (12/8)

– Monster Hunter: Leyendas del gremio, (12/8)

– El reino, (13/8)

– Nuevo sabor a cereza, (13/8)

– Por siempre jamás, (13/8)

– Fast & Furious: Espías a todo gas T5, (13/8)



– Valeria T2, (13/8)

– Las Kardashian T5, (17/8)

– Tut Tut Cory Bólidos T5, (17/8)

– Los vencidos, (18/8)

– Comedy Premium League, (20/8)

– Todo va a estar bien, (20/8)

– La directora, (20/8)

– Oggy Oggy, (24/8)

– Clickbait, (25/8)



– Moteles Chic, (25/8)

– Reunión familiar Parte 4, (26/8)

– Edens Zero, (26/8)

– Mi querido Arlo, (27/8)

– Titletown High, (27/8)

– Hometown Cha-cha-cha, (28/8)

– Chicas buenas T4, (31/8)



– Física o química T1-7, (31/8)

– El internado T1-7, (31/8)

– El barco T1-3, (31/8)

– ¡Sé feliz con Marie Kondo!, (31/8)

Películas que serán estrenadas en Netflix para agosto de 2021

– Moon, (1/8)

– Siete deseos, (1/8)

– World Trade Center, (1/8)

– Time and Tide, (1/8)

– La posesión de Grace, (1/8)

– Penguin Highway: El misterio de los pingüinos, (1/8)

– Sherlock Gnomes, (1/8)



– Creed, (1/8)

– Ijé the Journey, (3/8)

– Inspekcja, (4/8)

– Nigeria, 1976, (4/8)

– Mudanza mortal, (4/8)

– Quam’s Money, (6/8)

– Vivo, (6/8)

– Takizawa Kabuki ZERO 2020, (7/8)

– El instante más oscuro, (9/8)

– Mi primer beso 3, (11/8)

– La diosa del asfalto, (11/8)

– Beckett, (13/8)

– La isla negra, (18/8)

– En el mejor momento, (18/8)

– Diarios de intercambio, (18/8)

– Sweet Girl, (20/8)

– Loud House Movie, (20/8)

– Plan de chicas, (23/8)

– The Witcher: La pesadilla del lobo, (23/8)



– Alguien como él, (27/8)

Documentales que serán estrenados en Netflix para agosto de 2021

– Shiny_Flakes: El cibernarco adolescente, (3/8)

– Pray Away: Reza y dejarás de ser gay, (3/8)

– Ovnis: Proyectos de Alto Secreto desclasificados, (3/8)

– Cocaine Cowboys: Los reyes de Miami, (4/8)



– Secretos del deporte, (10/8)

– Phil Wang: Philly Philly Wang Wang, (10/8)

– Lokillo: Nada es igual, (12/8)

– Nazis en la CIA, (15/8)

– La búsqueda de la bomba de Hitler

– Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen, (18/8)

– Bob Ross: Casualidades, traiciones y avaricia, (25/8)

– Joao de Deus: Los delitos de un sanador espiritual, (25/8)