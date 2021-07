Las mejores aspiradoras de menos de 200 euros

El brote de Covid-19 ha afectado duramente a la economía mundial. En el contexto de la conmoción económica, los clientes ahora tienen que pensarlo dos veces antes de realizar una compra importante.

Hoy hablaremos de un dispositivo cada vez más presente en los hogares, la aspiradora de varilla inalámbrica. Si está buscando una ahora mismo, aquí está nuestra selección de aspiradoras por menos de € 200.

Cubriremos la potencia de limpieza, la duración de la batería, la facilidad de uso y más.

1 – Xiaomi G9



La succión de 120AW, el sistema de separación ciclónica de 12 conos y la filtración de cinco etapas garantizan un fuerte poder de limpieza. El cepillo de rodillo en forma de V sin enredos es perfecto para los dueños de mascotas. Y el botón de vaciado fácil de polvo, el recipiente para polvo desmontable y lavable, el soporte de pared de carga dual y el juego de herramientas versátil aumentan su atractivo. La duración de la batería es de 60 minutos, y la batería es desmontable. Es decir, con una batería de respaldo, podemos duplicar el tiempo de ejecución y cubrir un área mucho más grande de una vez.

Ventajas: fuerte poder de limpieza, batería desmontable, batería de larga duración, cabello sin enredos, filtración eficiente, gran recipiente para el polvo, botón para vaciar el polvo fácilmente, diseño elegante

Contras: diseño completamente blanco (algunos lo encuentran aburrido), lanzado recientemente este año, por lo que hay pocas reviews que hablen de su estado después de meses.

Enlace: ebay.es, donde cuesta 189, con un 20% de descuento usando el cupón XIAOMI20OFF.

2 – AEG Ergorapido CX7-2-35FFP



No vemos ninguna mejora impresionante de succión, separación de polvo o filtración en AEG, pero ciertamente es lo suficientemente potente para las tareas de limpieza diarias. El diseño independiente es una ventaja si le gusta que su aspiradora esté donde la deje. También tiene un diseño sin enredos, excepto que debes pisar el pedal para quitar los mechones de cabello. Nos gusta el cabezal de cepillo flexible de 180 grados y las luces LED de refracción de polvo. Pero no es apto para la limpieza de toda la casa dada la corta duración de la batería de 35 minutos.

Ventajas: independiente, rotación de la cabeza del cepillo de 180 grados, luces de refracción LED, cepillo de rodillo autolimpiante para enredos de cabello

Contras: batería no desmontable, pequeño recipiente para el polvo, inconveniente para puntos altos

3 – Dreame V10



Es una marca de Xiaomi, parte de la Cadena Ecológica Xiaomi, de hecho.

El gran valor, la simplicidad y el diseño futurista de Dreame V10 lo delatan fácilmente. Tiene succión de 140AW, filtración de cinco etapas, sistema de separación ciclónica de 8 conos, reducción de ruido de 6 etapas y duración de la batería de 60 minutos que, aunque no están a la par con Xiaomi G9, son sobresalientes en esta categoría. Y el botón de vaciado de polvo fácil y el rico conjunto de accesorios lo convierten en una buena mano en varios escenarios de limpieza.

Ventajas: batería de larga duración, fuerte poder de limpieza, botón para vaciar el polvo fácilmente, diseño elegante, bajo nivel de ruido

Contras: modelo anterior, batería no desmontable, depósito para polvo no desmontable y que no se enreda

Enlace:aliexpress.com

4 – Tineco A10 Hero



Tineco A10 Hero es el favorito de muchos usuarios debido a su diseño compacto y ligero. Hay luces LED que refractan el polvo en el cabezal del cepillo para ayudar a encontrar el polvo oculto. Pero las especificaciones no son tan bonitas a la vista: succión de 105AW, duración de la batería de 25 minutos y recipiente para el polvo de 0.4L. Es más para tareas menos exigentes y de corto alcance que para la limpieza de toda la casa. Para abordar este problema, Tineco incorporó un diseño de batería desmontable; puede comprar algunas baterías de repuesto para cubrir un área más grande.

Ventajas: batería liviana y desmontable, luces LED de refracción, botón de vaciado fácil de polvo, bloqueo del gatillo

Contras: batería de corta duración, recipiente para polvo pequeño y no desmontable, aspecto poco favorecedor

Cada una de las 4 mejores selecciones de aspiradoras por debajo de 200 € tiene su propia especialidad.

Si tiene mascotas en la casa y es específico sobre la potencia de limpieza y la duración de la batería, Xiaomi G9 es la combinación perfecta para usted. Después de todo, destaca la fuerza general y especialmente la duración de la batería. Si te gusta el diseño de la aspiradora vertical, o no necesitas una batería de larga duración, o simplemente quieres dejar tu aspiradora donde quieras, AEG Ergorapido CX7-2-35FFP es una buena opción.