La app de notas de Google estrena fondos para personalizar nuestros apuntes

Si usas Google Keep para gestionar tus notas y listas, te interesará conocer una de las últimas opciones que se suman a la aplicación.

Google está añadiendo nuevas opciones para personalizar la interfaz de las notas, más allá de los colores de fondo.

Así puedes añadir una imagen de fondo en Google Keep

Si eres de los que aprovecha todos los colores de fondo que ofrece Google Keep para diferenciar sus notas, te encontrarás con un bonus en la última actualización de la app. El equipo de Google está sumando una serie de nueve fondos con diferentes temáticas.

La dinámica para implementar estos fondos es la misma que usas para los colores. Solo tienes que abrir la interfaz de la nota y pulsar sobre la paleta de colores. En la primera fila encontrarás todos los colores que tenemos hasta el momento, y en la segunda fila verás las imágenes de diseñadores que ha sumado Google Keep.

Solo elige el fondo que te interesa y listo, ya tendrás tu nota con un fondo temático. Un poco más divertido que usar solo colores para personalizar la interfaz de tus notas para diferenciarlas con un simple vistazo.

Por el momento, solo hay nueve opciones, que van desde bosques, piscinas, fuegos artificiales hasta lápices, entre otros. Así que si eres de crear listas en Google Keep, puedes tener en cuenta algún motivo de la imagen que se relacione con tus tareas pendientes.

Si bien esta actualizando no cambia la dinámica de la app de notas de Google Keep, siempre se agradecen nuevas opciones que permitan personalizar la interfaz de nuestras aplicaciones favoritas. Estos nuevos fondos de imágenes ya comienzan a estar disponibles en Google Keep en Android con la última versión de la app.

Así que asegúrate que la aplicación ya cuenta con esta actualización para poder usar estos nuevos fondos. Y por supuesto, podrás combinarlo con el resto de funciones de Keep, que permiten crear diferentes tipos de notas y listas de tareas.