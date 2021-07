Las 5 reglas de oro para comprar un móvil usado

Ir apresurado a comprar un móvil usado es uno de los peores errores que puedes cometer. Esto funciona a nivel general para cualquier compra de dispositivos, aunque en este caso, vamos a enfocarnos en 5 aspectos técnicos específicos que debes comprobar para comprar un smartphone ya utilizado.

Atento a las 5 recomendaciones que verás a continuación para no fracasar mientras intentar hacerte con un nuevo dispositivo.

Revisar que las características sean las del modelo original

Lo primero que vamos a hacer es revisar el apartado de características del dispositivo. Con tantas imitaciones de modelos, es primordial comprobar que la memoria RAM, el procesador y las especificaciones de las cámaras sean iguales a las del modelo oficial.

Ten en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo el de Samsung, suelen vender un móvil con una versión de procesador diferente dependiendo de la versión: si es versión europea, podría venir con Exynos, mientras que si es para otra región, podrá integrar un Qualcomm Snapdragon. En cualquiera de los casos, debes revisar que todo está en regla. Con esto, podemos evitar que nos quieran vender una copia de un smartphone con especificaciones más bajas.

Autonomía, un punto muy importante

Dependiendo del tiempo de uso del dispositivo, puede que la capacidad de autonomía vaya disminuyendo, en algunos casos mucho antes de lo normal. Esto puede ser por tanto uso o porque el vendedor ha descuidado las recomendaciones para no maltratar la batería del móvil.

Para llevar esto a cabo, puedes ir a los ajustes del terminal y ver el apartado de batería; aquí puedes comprobar cuántas horas puede dar de autonomía.

Especial enfoque en buscar arañazos en la parte trasera y defectos en la pantalla

Un protector de pantalla y una funda pueden ocultar imperfecciones en la parte frontal y también en la parte posterior del dispositivo. Por ello, al tener el móvil en tus manos, comprueba que la pantalla esté en perfecto estado y sin arañazos. En caso de que sea algún detalle mínimo que no te haya dicho el vendedor, podrías intentar rebajar el precio del teléfono.

Comprobar el IMEI

Si no has oído hablar o no sabes de qué va el IMEI, pues se trata, de forma sencilla, del DNI del dispositivo. Este es un código único de 15 dígitos que lo identifica a nivel mundial, y puedes verlo marcando *#06# en el móvil. ¿Y para qué sirve esto? Si ese smartphone que vas a comprar había sido robado y reportado, no podrás utilizar las redes de operadoras móviles.

En algunos países hay una página web oficial para comprobar si el IMEI está solicitado en la base de datos, así que es imprescindible que lo hagas si vas a comprar un smartphone usado.

Otros detalles

Además de todos los factores comentados en las líneas anteriores, también es vital revisar los puertos de carga y de auriculares, así como la entrada para las tarjetas SIM y microSD. Imagina la frustración de pagar por un smartphone y cuando llegues a casa no puedas cargarlo, o que la carga rápida, en caso de que el móvil la tenga, no funcione.

No menos importante que lo anterior, debes tener en cuenta que es recomendable siempre revisar el móvil en persona antes de desembolsar dinero por él. Por todo lo demás, solo queda desconfiar de ofertas que parezcan muy buenas por un precio de regalo.