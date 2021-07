YouTube ofrece una nueva forma de descubrir vídeos en el móvil

YouTube quiere renovar las recomendaciones que muestra en la página de Inicio con una nueva opción para descubrir nuevos vídeos y canales.

Si te parece que el feed de YouTube te muestra siempre los mismos resultados, te interesará conocer la nueva dinámica que está implementando en su app para Android.

YouTube suma una nueva opción para descubrir vídeos

YouTube quiere mejorar su sistema de recomendaciones en Android con una nueva pestaña “Nuevo para ti”. Una opción que encontrarás en el carrusel o cinta que aparece en la parte superior de la página de inicio.

Si das un vistazo, encontrarás que YouTube ahora muestra las pestañas Explorar, Todo, y una serie de filtros a modo de sugerencias para encontrar vídeos de temáticas de nuestro interés. Pero con la actualización, ganará protagonismo la pestaña “Nuevo para ti” que se distingue por ser la única que tiene colores.

Y no, no sigue la misma dinámica que “Explorar”. La idea es que esta nueva pestaña muestre recomendaciones a los usuarios más allá de las recomendaciones habituales, aunque se mantendrán dentro de sus intereses. Pero puede que te encuentres con canales o programas que no conoces, y que giren a torno a tus búsquedas o reproducciones anteriores.

Si pasas mucho tiempo en YouTube, puede que esta nueva dinámica te permita descubrir nuevos intereses o canales que no están dentro de tus suscripciones. Así que más allá de las tendencias, filtros principales y el feed personalizado que encuentras cuando entras a tu cuenta de YouTube, tendrás esta nueva selección de recomendaciones.

Al parecer, esta nueva opción no está disponible a nivel mundial. El equipo de Google mencionó que “Nuevo para ti” comenzaría a implementarse a partir de este mes. Así que si aún no ves esta nueva pestaña, tendrás que esperar algunas semanas hasta que se complete la actualización.