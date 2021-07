Twitter prueba los votos positivos y negativos en los tweets

Twitter esta iniciando una nueva prueba. Siguiendo la misma dinámica de Reddit, está probando los votos negativos y positivos para los tweets.

Por el momento, solo se trata de una prueba para investigación, para analizar el tipo de respuestas que los usuarios consideran relevantes para las conversaciones que inician con sus tweets. Así que aún no hay certeza que llegue a implementarse un sistema similar en Twitter.

Twitter implemente un sistema de votaciones para los tweets

Tal como menciona el equipo de Twitter, ya se está probando en la app para iOS este sistema de votaciones, solo para las respuestas:

Algunos de ustedes en iOS pueden ver diferentes opciones para votar hacia arriba o hacia abajo en las respuestas. Estamos probando esto para comprender los tipos de respuestas que le parecen relevantes en una conversación, de modo que podamos trabajar en formas de mostrar más de ellas. Tus votos negativos no son públicos, mientras que tus votos positivos se mostrarán como me gusta.

Así que si bien da la opción de marcar un voto negativo en un tweet, esta opción no tiene la intención de influir en la opción del resto de los usuarios, así que no será un voto público. Y en el caso del voto positivo quedará visible en el tweet como un Me gusta.

El equipo de Twitter recalca que esto no se trata de agregar un botón “dislike”. Solo están llevando a cabo una prueba de investigación, así que los votos no afectarán el orden de los comentarios. Tal como ves en la imagen de arriba, Twitter también está probando diferentes diseños para estos nuevos botones.

Recordemos que Twitter ya ofrece algunas opciones que permiten moderar las respuestas a nuestros tweets. No solo podemos reportar si alguno de los comentarios es inapropiado, sino que también permite ocultarlos del resto de las respuestas.