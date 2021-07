RedRoad V17, una aspiradora inalámbrica con una tecnología superior

El proveedor de electrodomésticos inteligentes RedRoad fue fundado en 2017 por un grupo de expertos que han trabajado durante más de 10 años en I + D y diseño de productos de electrodomésticos. RedRoad se posiciona como un proveedor de «una forma de vida agradable y ordenada». Con una mentalidad orientada al usuario, una visión visionaria del estilo de vida del cliente, un diseño extraordinario y una capacidad de I + D, y la búsqueda de la calidad, RedRoad nunca ha dejado de ofrecer un «dispositivo artístico» que es exquisito, elegante, de calidad y fácil de usar.

RedRoad se ha convertido en un protagonista de una marca novata hace apenas varios años, y se ganó el favor de los clientes en más de 10 países. Ha vendido 3,5 millones de artículos en todo el mundo, incluidos electrodomésticos para limpieza del hogar, cocina, belleza y cuidado personal, seguridad del hogar y portátiles.

En septiembre, RedRoad lanzará la aspiradora inalámbrica V17 en varios países (Alemania, EE. UU., Rusia, etc.). Como un gran éxito en Japón y el resto de Asia, RedRoad lleva su experiencia y tecnologías avanzadas a esta aspiradora «atractiva, poderosa y protectora de la familia», y brinda un ambiente hogareño cómodo y limpio a todo el mundo.

Visión visionaria de las necesidades del cliente

RedRoad tiene una visión visionaria de las necesidades de los clientes e invierte mucho en el desarrollo de tecnologías para satisfacer dichas necesidades. Por ejemplo, RedRoad desarrolló el sistema de reducción de ruido Mandala 5.0 para una experiencia de usuario tranquila y agradable con sus aspiradoras de mano. El sistema no solo mantiene el ruido a 65 dB (mientras que normalmente es de 75-85 dB para la mayoría de los otros modelos), sino que también convierte la frecuencia del ruido agudo de las uñas en la pizarra fuera del rango auditivo humano. Actualmente, es la tecnología de reducción de ruido más avanzada del mundo en este campo.

También se optimiza la filtración de salida de la aspiradora RedRoad. Al mejorar el flujo de aire a través del actual sistema de separación ciclónica de 12 conos y agregar más filtros, ahora captura un 99,97% de polvo hasta 0,1 μm (en comparación con los 0,3 μm de otros modelos). Esta tecnología reduce la carga de trabajo de los filtros HEPA y extiende su vida útil y, lo que es más importante, mantiene al hogar a salvo de la contaminación secundaria del aire. Como resultado, el aire que fluye de la aspiradora RedRoad tiene una limpieza de grado hospitalario. Es seguro para personas con rinitis, asma y otras enfermedades respiratorias crónicas, y es especialmente perfecto para familias con niños.

RedRoad también ha logrado un gran avance en tecnologías y piezas centrales, incluido el motor y el circuito de control.

Producción de calidad para una vida de calidad

«RedRoad es igual a producción de calidad» es un hecho acordado en la industria. El estándar RedRoad se puede ver desde la elección del material, el proceso de producción y los moldes, hasta el montaje y las pruebas de calidad.

La precisión de un molde es el factor más fundamental que determina la precisión de las piezas. RedRoad invierte dos o tres veces más de lo que otros gastarían en herramienta de ultra alta precisión. El error comúnmente aceptado de la precisión del molde está dentro de los 30 μm, pero RedRoad insiste en que la desviación se mantenga dentro de los 10 μm a pesar de que cuesta millones de dólares. La diferencia puede no ser significativa a simple vista, pero asegura una combinación más suave de diferentes partes (lo que reduce la resonancia) y un sellado perfecto que dura hasta 10 años.

La búsqueda casi obsesiva de RedRoad de procesos avanzados y de alta calidad se perfecciona con la próxima aspiradora de varilla de bajo ruido V17. Solo el recubrimiento de V17 requirió más de 200 experimentos con pintura de primera de PPG y Musashi.

Con el mejor material, el mejor proceso y las pruebas más sofisticadas, RedRoad ofrece un best seller tras otro.

Productos de calidad favorecidos en el mercado

En 2018, RedRoad notó la falta de herramientas de limpieza portátiles para exteriores y desarrolló la práctica mini aspiradora para automóvil. Para satisfacer las necesidades de los clientes, la mini aspiradora vendió medio millón de copias en Japón en seis meses. Incluso se denominó «el siguiente hito después de Walkman». Durante los tres años consecutivos que figuran en NetEase Yeation, la famosa plataforma de comercio electrónico de selección de calidad de China, la mini aspiradora mantuvo el récord de cero quejas.

Para proporcionar «máxima potencia de limpieza», RedRoad desarrolló la aspiradora de varilla inalámbrica ZERO. A pesar del diseño compacto, ZERO tiene una potencia nominal de 550 W y un conducto de aire optimizado y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza más fuerte que sus competidores. Es el favorito de las familias de Europa del Este, y las ventas alcanzaron la friolera de 350 mil en 4 meses desde el debut. ZERO ahora se recoge en el Museo de Arte Industrial Moderno.

La mentalidad orientada al usuario y la visión de futuro impulsa la innovación. Como resultado, los productos RedRoad no solo satisfacen lo que esperan los consumidores, sino que también ofrecen características sorprendentes. La lista de tales productos RedRoad sigue y sigue.

Con un procedimiento de desarrollo sofisticado (diseño orientado al consumidor, construcción de calidad) y fuerza central competitiva (motor, tecnología de control de circuitos, patentes de diseño de productos), RedRoad se mantiene fiel a la visión de proporcionar una forma de vida agradable y ordenada.

