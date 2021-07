Google lanza un nuevo sistema de copia de seguridad en Android

Google One tendrá más protagonismo en Android, ya que sus copias de seguridad reemplazaran al sistema actual que encontramos en los dispositivos.

Y no, no será necesario tener una suscripción de Google One para contar con esta actualización, que ya se está implementando en algunos dispositivos Android.

Nuevo sistema de copia de seguridad en Android

Google está actualizando su sistema de copia de seguridad en Android, tal como mencionan en 9to5Google. Esta actualización está basada en Google One, su sistema de almacenamiento en la nube.

Una nueva dinámica que estará disponible para todos los usuarios como parte del nuevo sistema backup de Android. No es necesario que los usuarios realicen ninguna acción, ya que la actualización a «Backup de Google One» se realizará en segundo plano de forma automática.

Una vez que noten este cambio, podrán elegir los elementos que desea incluir en la copia de seguridad. Una diferencia que notarás con esta nueva propuesta de Google es que ofrece una dinámica unificada, así que no será necesario complicarse con diferentes soluciones para realizar un backup de todo lo que tienen en el dispositivo.

Se incluyen fotos, vídeos, configuraciones del sistema, fondos de pantalla, MMS, SMS, preferencias del dispositivo, contraseñas del WiFI, entre otros contenidos. Así que podrán controlar las copias de seguridad de todos estos elementos desde un mismo lugar.

Si bien Google One ofrece funciones premium para sus suscriptores, no se aplica la misma dinámica para este nuevo sistema de copia de seguridad. Todos los usuarios, sin importar si tienen cuenta en Google One o no, recibirán esta actualización. Un detalle a tener en cuenta es que el caso de aquellos que no son suscriptores de Google One, tendrán que manejarse solo con los 15 GB que provee Google para las cuentas gratuitas.

Aún no hay demasiados detalles sobre los planes de actualización, se espera que esté disponible para todos en las próximas semanas.