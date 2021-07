Netflix ofrecerá juegos móviles como parte de su suscripción

Netflix al fin confirmó que está dando sus primeros pasos en integrar los juegos a la plataforma,

El objetivo no es reemplazar el contenido que se muestra en la plataforma, sino ofrecer nuevas opciones a los usuarios. Y sí, podrás contar con estos juegos sin tener que pagar un costo adicional, ya que formarán parte de la suscripción de Netflix.

Netflix ofrecerá juegos móviles sin costo adicional

Como parte del informe semestral de Netflix a los accionistas, ha confirmado que se está expandiendo a los juegos, tal como comparten en The Verge:

También estamos en las primeras etapas de una mayor expansión a los juegos, basándonos en nuestros esfuerzos anteriores en torno a la interactividad […] Vemos los juegos como otra nueva categoría de contenido para nosotros, similar a nuestra expansión a películas originales, animación y televisión sin guion. Los juegos se incluirán en la suscripción de Netflix de los miembros sin costo adicional similar a las películas y series. Inicialmente, nos centraremos principalmente en juegos para dispositivos móviles.

Así que en esta primera etapa, Netflix se enfocará en ofrecer juegos móviles a los suscriptores sin costo adicional, como parte de su suscripción. Por supuesto, no habrá anuncios ni compras dentro de los juegos.

Netflix aclara que no busca reemplazar la apuesta por las series y películas, sino que quieren incursionar en un nuevo contenido que consideran que podría captar el interés de los usuarios.

Así que no solo tendrían a los fans de las series o los que buscan nuevas películas, sino también a los que no se pueden despegar de sus juegos favoritos. Sí, Netflix no solos nos quiere viendo pelis en familia o en el sofá haciendo una maratón de series, sino que también prendidos a la pantalla del móvil jugando una partida. Más opciones, más tiempo en la plataforma.

Por el momento, no hay más detalles sobre esta nueva propuesta de Netflix. Así que aún no sabemos qué tipos de juegos se incluirán en la plataforma, aunque los primeros títulos pueden estar basados en algunas de sus franquicias. Y tampoco han mencionado de qué forma planea integrarlos a la app móvil o cuándo comenzarán a llegar los primeros juegos.

Lo que sí se esperaría es que la propuesta de Netflix sea insuperable para atraer a los usuarios, ya que tendrá que enfrentarse a grandes monstruos como competencia.