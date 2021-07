Ya puedes entrar a las videollamadas de WhatsApp en cualquier momento

A partir de hoy, si no has atendido una videollamada entrante en WhatsApp a su inicio, no te preocupes, ya que desde ahora, y mientras que la videollamada siga en curso, podrás entrar a la misma en cualquier momento que lo desees.

Es lo nuevo de la popular plataforma de mensajería, propiedad de Facebook, que hace que las videollamadas sean más funcionales, buscando que las personas no se pierdan momentos interesantes por no haber podido unirse a su comienzo.



Para WhatsApp:

La posibilidad de unirte luego a una llamada te quita la presión de tener que responder la llamada grupal apenas comienza. Además, hace que las llamadas grupales en WhatsApp sean espontáneas y sencillas como una conversación en persona.

Incluso si se ignoran en un principio, posibilitan su acceso más adelante

Además, los usuarios podrán salir de las mismas y volver a entrar mientras sigan estando en curso, e incluso si no han accedido de primeras a las videollamadas a las que fueron invitados, dispondrán de una pantalla donde podrán ver los asistentes que ya se encuentran dentro así como a aquellos usuarios que también hayan sido invitados pero aún no se han sumado a las mismas.

Si no fuera suficiente, si los usuarios ignoran participar en las mismas en un primer momento, en caso de cambiar de opinión, se podrán sumar más adelante a las mismas sin perjuicio alguno.

Pese a las desescaladas y reaperturas de la actividad no esencial en algunos territorios, todavía hay situaciones epidemiológicas donde lo más aconsejable sea evitar los contactos físicos, por lo que las videollamadas seguirán estando a la orden del día para mantener el contacto con familiares y amigos desde la distancia.

Esto lo saben perfectamente en WhatsApp, donde también saben que tienen una competencia incansable que tampoco paran de evolucionar, por lo que todas estas funciones buscan precisamente hacer las cosas más fáciles a los usuarios que usan su servicio para estar en contacto con los demás.

Añaden además que con la llegada de estas capacidades, se seguirán manteniendo la seguridad y la privacidad del cifrado de extremo a extremo en su servicio.

No sabemos si estas novedades tendrán reflejo o reacción en otros servicios, pero lo cierto es que la competencia no para de aumentar sus prestaciones pese a todo, por lo que las videollamadas seguirán estando más que presentes a lo largo del tiempo, habiéndose convertido en parte esencial de la comunicación en nuestras vidas.