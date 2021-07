Twitter agrega subtítulos automáticos a los tweets de voz

Twitter está activando los subtítulos automáticos para los tweets de voz.

Así que la próxima vez que veas un tweet de voz podrás optar por contar con los subtítulos o no. Una función de accesibilidad que ha tomado tiempo en llegar a esta opción de Twitter.

Los tweets de voz ya cuentan con subtítulos

Twitter lanzó los tweets de voz en junio del 2020. Y si bien tuvo una buena aceptación, una de las críticas que recibió esta actualización de Twitter es que no contaba con subtítulos. Una función básica de accesibilidad.

Ya pasó más de un año y Twitter al fin anuncia que llegan los subtítulos a los tweets de voz. Así que si das play a un nuevo tweet de voz desde la versión web de Twitter, notarás que se añade CC. Con solo presionar este botón estarás activando los subtítulos automáticos.

Primero, verás entre paréntesis un mensaje que te informa que los subtítulos son autogenerados por Microsoft, y luego verás que irán siguiendo al audio. Por supuesto, podrás optar por desactivar esta opción. Y si eres el que creas el tweet de voz, verás que no cambia nada en el proceso de grabar el audio. Los subtítulos se generan automáticamente en inglés, español, portugués, francés, italiano, japonés, entre otros idiomas.

Un detalle a tener en cuenta, tal como mencionan en The Verge, es que lo subtítulos solo aparecerán en los nuevos tweets de voz. Así que no busques esta opción en los tweets de voz antiguos porque los subtítulos no estarán disponibles.

Recordemos que en septiembre de 2020, Twitter anunció que estaba creando nuevos equipos, que se enfocarían en ofrecer herramientas y funciones de accesibilidad, para mejorar la experiencia de todos los usuarios dentro de la plataforma.

Y uno de los primero objetivos anunciados fue la creación de subtítulos para audio y vídeo en la plataforma para principios de este año. Ya hemos visto que los subtítulos están disponibles en Twitter Spaces, y ahora ya se están implementando en los tweets de voz.