42, el campus de programación gratuito que te prepara para los empleos del futuro

Existen muchos cursos de programación que pueden realizarse por Internet. Desde tutoriales de media hora en Youtube a cursos en Udemy, material no falta, pero para ser un buen programador se necesita algo más que conocimiento, se necesita experiencia.

Esa es la principal diferencia entre hacer un curso y entrar a formar parte de 42 Urduliz (Bizkaia), el campus de programación más innovador: sin clases, sin profesores, sin libros y sin aulas. Es gratuito, presencial y abierto 24/7 los 365 días del año para que aprendas a tu ritmo.

Para entrar en 42 Urduliz, en Bizkaia, no hacen falta conocimientos previos de programación ni titulación alguna, solo tener más de 18 años y ganas de aprender y trabajar en equipo. La metodología de 42, basada en el aprendizaje entre pares y la gamificación arroja una inserción laboral del 100%, es decir, empleo asegurado en disciplinas como el Big Data, la IOT o Ciberseguridad, entre otros.

Además de Urduliz, en Bizkaia, Fundación Telefónica tiene sedes en Madrid y, en Barcelona y Málaga, en colaboración con otros partners. La inscripción está permanentemente abierta, es gratuita y para acceder solo hay que registrarse, hacer dos tests on line y sumergirse durante 26 días en la piscina, el primer contacto con los fundamentos de la programación.

Sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierta 24/7 y gratuita

El primer campus llegó a España en 2019 en Madrid, de la mano de Fundación Telefónica. Desde entonces el modelo ha ido expandiéndose hasta implantarse en Urduliz, el pasado abril y en otoño en Barcelona y Málaga.

42 es más que un campus de programación, es una academia de valores, de actitud y de aprendizaje de “hard y soft skills”. Allí se usa la gamificación, el método de aprender a aprender, se fomenta la creatividad y el esfuerzo, y, por supuesto, el trabajo en equipo.

El objetivo es captar talento tecnológico y apostar por la formación digital para todos los interesados, independientemente del perfil del estudiante.

Para hacerlo posible ha sido necesario colaborar con varias instituciones, como la Diputación Foral de Bizkaia, en 42 Urduliz; el Ayuntamiento de Málaga en 42 Málaga; y la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona en 42 Barcelona.

El aprendizaje en 42

Decir que se aprende con metodología “peer-to-peer”, o que no hay clases ni libros, puede parecer muy atractivo, pero… ¿funciona?

En 42 se aprende del compañero/a. Es un aprendizaje entre pares, un modelo de trabajo colaborativo donde todos comparten retos y conocimientos, al mismo tiempo que se evalúan entre ellos, sin competir, creciendo juntos. 42 forma parta de una red internacional formada por más de 30 campus, en todos ellos los estudiante salen con trabajo asegurado

Funciona para todos y aprenden todos, el que más sabe y el que menos.

Se aprende basándose en proyectos, prácticas que ayudan a sacar la teoría del papel y enfocarse en solucionar problemas del mundo real.

Hay más de 100 proyectos que se actualizan constantemente, proyectos que se dividen en 21 niveles, como si de un juego se tratara.

Hay una parte obligatoria, y después se pueden elegir especializaciones para que cada uno decida si quiere aprender más sobre programación orientada a objetos, programación móvil, programación funcional, ciberseguridad, inteligencia artificial, ingeniería inversa, código malicioso, programación de kernels, Big Data, programación de redes, programación 3D y mucho más.

Cómo ser parte de 42

En 42urduliz.com tenéis las bases y la explicación de cada fase. En la primera hay que hacer dos test online, pero tranquilos, no no son pruebas en las que solo pasen los que ya saben programar, ya que para participar de 42 no es necesario tener conocimientos previos. Este test dura algo más de 2 horas.

Después, hay que superar la piscina, una prueba de selección presencial, de 26 días consecutivos en el campus, con proyectos diarios para aprender a tener una base sólida en lenguaje C, donde se aprende a trabajar en equipo, 7 días a la semana, día y noche, dedicándose a la programación. En esta fase se sabrá si el candidato es apto para participar de este modelo educativo.

Por qué es gratis

Fundación Telefónica lleva muchos años trabajando para que las personas mejoren sus competencias de empleabilidad en esta sociedad digital. No se cobra nada ni antes, ni después ni durante, solo se quiere ayudar a que la sociedad esté más preparada para la realidad en la que ya vivimos.