Google Lens tiene una nueva interfaz que facilita analizar las imágenes del móvil

Google Lens está estrenando una nueva interfaz que facilita encontrar las imágenes guardadas en el móvil para analizarlas.

En un cambio interesante que te ahorrará tiempo y prescindir de otras aplicaciones.

Nueva interfaz para la galería de Google Lens

Hace unos meses, te contamos que Google Lens estaba probando la idea de contar con una galería de imágenes propia. Sí, como si fuera la galería del móvil. Y ahora con la nueva interfaz que está llegando a la aplicación se refuerza esta estrategia de Google.

Tal como muestra en las imágenes, Google Lens ahora muestra solo en la parte superior la opción para realizar una búsqueda con la cámara del móvil. Y el resto de la pantalla principal está dedicada a mostrar las capturas de pantalla y las imágenes que tenemos guardadas en el móvil.

Por supuesto, su objetivo no será simplemente servir de galería, sino que uses directamente Lens cuando quieras extraer o buscar alguna información de las imágenes que tienes en el móvil. Así que cuando abres cualquier imagen, verás que automáticamente realiza una búsqueda en la web para buscar resultados similares. Pero también puedes desplegar el resto de las opciones de Lens… traducir, copiar el texto, compras, sitios, comida, deberes, etc.

Y también encontrarás la opción de señalar una parte específica de la imagen para centrar tu búsqueda en determinado elemento. Una dinámica práctica que evitará que demos demasiadas vueltas buscando en el móvil esa imagen que queremos analizar con Google Lens.

Ahora será tan simple como abrir la aplicación y ya tendremos todas las imágenes guardadas en el móvil para realizar la búsqueda que deseamos con Lens. Y por supuesto, seguirás contando con el visor para usar la cámara del móvil y solicitar ayuda a Google Lens para analizar en vivo los elementos de tu entorno.