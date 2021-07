realme Watch 2, mi opinión después de dos semanas de uso

Soy un fan de los relojes inteligentes. He probado de todo, de las más diversas marcas, y reconozco que soy bastante exigente en tema de materiales, sistema operativo, conectividad, sensores, diseño y todas las variables que diferencian a un reloj excelente de un reloj modestillo.

Ahora he estado probando, desde hace dos semanas, el realme Watch 2, un reloj de unos 55 euros que no llama mucha atención en el tema diseño, ni en materiales, pero que es bastante decente en lo que a información proporcionada se refiere.

Voy a comenzar con la información objetiva, lo que se distribuye en notas de prensa y aparece en el papel de especificaciones del producto:

– Pantalla táctil a color de 3,5 cm.¡ con resolución de 320 * 320 píxeles (323 PPI).

– Duración de la batería de 12 días (sí, eso es verdad).

– Brillo de 600 nits (hay cinco niveles de ajuste que pueden cambiarse pulsando repetidas veces en el icono del brillo)

– 90 modos deportivos.

– Varias esferas (cuadradas, claro, pero ya me entendéis).



– Monitor de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca (cuenta con un sensor de color de piel para que sea muy exacto con el tema).

– Resistente al agua IP68

– Correas intercambiables, de 22 mm, compatible con la del realme Watch S y realme Watch S Pro.

– Monitoreo de pasos, alertas cuando llevamos mucho tiempo sentados, monitoreo del sueño (ninguna maravilla), recordatorio para beber agua, otro de logro de objetivos y una sección para meditar.



– Control algunos de dispositivos IOT compatibles.

– Desbloqueo automático del teléfono al acercarse.

Opinión del realme Watch 2

Es cierto que tiene muchas funciones. Todo lo descrito antes está disponible en el reloj, incluyendo además notificaciones de llamadas, mensajes de aplicaciones y SMS (algo más útil de lo que parece), y ese es su punto fuerte, la enorme cantidad de cosas que pueden hacerse con un reloj de 55 euros. Otro tema que me encanta es el hecho de que solo tenga un botón, el resto es todo táctil, lo que hace que sea muy fácil de usarse.

La pregunta clave es ¿Cómo han conseguido hacer tanto por tan poco? la respuesta es: ahorrando en diseño y materiales.

Aunque en las especificaciones indican que el botón puede pulsarse 100.000 veces, y que hay pruebas de resistencia de diversos tipos, es un reloj con una apariencia frágil, parece de juguete.

Pesa poco, es casi todo plástico, sin aquellos detalles metálicos que dan algún aspecto premium, por lo que no es adecuado para salir a cenar a un restaurante, ni para pasear por el puerto olímpico. Es un reloj de actividad, ideal para hacer deporte, para uso privado, nada ostentoso, nada por lo que presumir.

En varias ocasiones me preguntaron, familiares y amigos, si lo que llevaba era un reloj de juguete, que qué había pasado con mi Huawei, o con mi Samsung… es cierto que estamos hablando de otros precios, de otras categorías, pero podrían haberse esmerado más en detalles estéticos que le den cierta elegancia.

Otro punto a mejorar es la app realme Link. De momento no ofrece todo el potencial que tiene. Son muchos datos, y podrían ofrecerse grandes informes, pero no hay mucha originalidad con los mismos. Por otro lado, nada de integración con apps de salud de terceros. Con la gran cantidad de datos que ofrece el reloj, habría sido posible crear una gran aplicación que centralice mucho mejor toda esa información. De momento no es así.

No es un reloj que llevaría en el día a día, aunque reconozco que lo que a mí no me gusta, en lo que se refiere a diseño, puede ser una verdadera joya para otros.

En resumen: una buena relación entre calidad y precio, con muchos datos y diseño pobre.

Aquí lo tenéis en Amazon.