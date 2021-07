IOT Solutions World Congress llegará en mayo de 2022

IOT Solutions World Congress es uno de los mejores congresos de tecnología del mundo. En él podemos encontrar a una enorme cantidad de empresas que muestran soluciones reales, aplicables en el día a día de la industria, empresas que descubren nuevas posibilidades después de acercarse a todo lo que puede ofrecer la tecnología en diferentes sectores.

Durante el MWC 2021 tuve la posibilidad de hablar con Roger Bou, director del IOT Solutions World Congress, y descubrí varios puntos del congreso que vale la pena compartir.

– En el IOTSWC que se celebrará en mayo de 2022 tendremos una distribución de contenido original, pensada para ayudar a que las empresas encuentren aún más sinergias. Me puso un ejemplo que es muy gráfico: Volkswagen y Netflix pueden no tener mucho en común, ofrecen servicios muy diferentes, pero en un futuro, cuando los conductores no sean necesarios porque los coches sean 100% autónomos, habrá que entretener a los pasajeros (conductor incluido), porque lo que podría tener mucho sentido integrar plataformas variadas de entretenimiento en los vehículos que hasta ahora tenían muchos límites en ese sentido. Es por eso que en el IOTSWC 2021 las empresas se agruparán de forma inteligente, pensando en lo que podrían ofrecer como un todo.

– Seguirán apostando por IoT, 5G, Inteligencia artificial (AI), Computación cuántica, robótica y Digital Twins (DT), entre otras, veremos cómo las empresas de tecnología están encarando la postpandemia y se ayudará a que las empresas que visiten el congreso puedan entender cómo es posible adoptar tecnologías emergentes para transformarse.

– Tendremos áreas específicas de Seguridad, Conectividad, Optimización de negocio, Inteligencia y Experiencia del cliente. Esta es la distribución que comentaba en el primer punto, pensada para encontrar soluciones diversas, mezcladas, pero con objetivos semejantes. Por ejemplo, no tiene sentido crear una área de Blockchain como si fuera un tema independiente, ya que Blockchain puede ofrecer soluciones diferentes para cada una de las áreas antes mencionada. Blockchain no es una categoría, es una tecnología que puede usarse tanto en seguridad como en optimización o experiencia del cliente, entre otras.

– Existirá una exposición comercial con empresas de TI, desarrolladores de software, empresas de ciberseguridad, proveedores de servicios y de telecomunicaciones y muchas otras categorías, para que los visitantes puedan buscar, además de colaboraciones, soluciones ya disponibles para cada negocio.

– El IOTSWC es un congreso que ha ido creciendo año tras año, y no crece porque las empresas participantes salgan de allí con un montón de contratos firmados. Ese no es el objetivo del evento. Las empresas que siguen participando, un 70% de las cuales son de fuera de España, lo hacen por las «tarjetas de visita» intercambiadas, por las oportunidades de colaboración, por el tener al lado a los responsables por otras grandes empresas con las cuales es posible hacer grandes cosas.

Estaremos atentos a las diferentes novedades que vayan anunciando. Mientras tanto, podéis ver más detalles en iotsworldcongress.com.