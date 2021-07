China ha estado probando drones submarinos autónomos armados desde los 90

El South China Morning Post (SCMP) informó que China ha estado probando submarinos no tripulados desde la década de 1990, una noticia que ha aparecido después de que los militares hayan desclasificado ciertos elementos del programa.

Por lo visto los submarinos podrían detectar una nave simulada, usar inteligencia artificial para identificar su origen y atacarla con un torpedo, todo sin intervención humana.

En lo que se refiere al éxito de las pruebas, se sabe que hizo una con éxito en 2010.

Ahora que ha salido esta noticia, la pregunta es… Si el ejército chino tuvo esta tecnología en la década de 1990 ¿Qué podría tener ahora?

El mismo medio informó que seguramente estos drones submarinos nunca se usaron en un escenario de combate real, y que la forma en que detectan sus objetivos los hace muy susceptibles a errores (poco deseable en un conflicto). Se cree que China dio a conocer esta información ahora como una demostración de fuerza, ya que tanto Estados Unidos, como Japón y otros países del Estrecho de Taiwán están presionando al país a mostrar su poderío militar.

En una carta abierta publicada por The Future of Life Institute , varios expertos en inteligencia artificial y robótica argumentaron que los sistemas de armas autónomos (o semiautónomos) no se pueden implementar de manera responsable o ética. Las armas autónomas no tienen sentido, ya que es un primer paso para dejar que sea la inteligencia artificial quien tome la decisión de los blancos en un conflicto.

Esperemos que la desclasificación de la información signifique que el programa llegó a su final.