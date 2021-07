Podrás enviar fotos y vídeos en WhatsApp sin perder calidad

WhatsApp pronto permitirá enviar fotografías que no pierdan calidad en el camino, y sin necesidad de aplicar ningún truco raro.

Sí, podrá especificar que WhatsApp no comprima tus fotos y vídeos, y los envié en la calidad original. Y no te preocupes, si no tienes una conexión a internet estable o dependes de los datos, podrás optar por una calidad menor.

WhatsApp permitirá elegir la calidad de las fotos y vídeos que enviamos en el chat

Hace una semana, te contamos que WhatsApp está preparando una nueva dinámica que permitirá que los usuarios elijan la calidad de los vídeos que envían en los chats. Una dinámica que también se aplicará para el envío de fotografías.

Así que no tendrás que usar ese viejo truco de enviar la fotografía como archivo para que WhatsApp no lo comprima y pierda la calidad original. Tal como vimos en la nueva configuración para los vídeos, WhatsApp habilitará tres opciones para el envío de las fotos: modo automático, mejor calidad y ahorro de datos.

El “Modo automático” será la opción predeterminada y permitirá que WhatsApp tenga en una cuenta una serie de factores para determinar cuál será la mejor compresión para el envío de la fotografía en ese momento.

En “Mejor calidad” WhatsApp no realizará ningún cambio, respetando la calidad original de la fotografía. Y por supuesto, esto significará un envío más pesado que tardará más tiempo. Y en cuanto a “Ahorro de datos”, puede que WhatsApp siga la misma dinámica de compresión actual para que el envío sea más liviano y consuma menos datos.

Estas opciones estarán disponibles en los ajustes de la configuración general, así que no se pueden establecer de forma individual para cada envío de fotos o vídeos. Pero si te cambias al plan de datos o tienes una conexión inestable, podrás cambiar en unos simples pasos la configuración a “Ahorro de datos”. Y cuando ya estés en casa o tu conexión esté estable, podrás pasar nuevamente a “Mejor calidad”.

Por el momento, son funciones en beta en WhatsApp, así que habrá que esperar para ver su dinámica en funcionamiento.